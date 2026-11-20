В Москве заявили, что назначение топ-дипломата ЕС Каи Каллас для участия в переговорах с россией негативно повлияет на их результат и, в частности, «сорвет любое соглашение».

Об этом говорится в заявлении спикера МИД рф Марии Захаровой, которое цитирует агентство Reuters.

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В российском ведомстве считают, что назначение Каллас для потенциальных будущих переговоров приведет к срыву любых соглашений.

«Она открыто признает, что в рамках своих полномочий намерена саботировать любые договоренности», – говорится в заявлении российского спикера.

Согласно словам Захаровой, Каллас совершенно не подходит для участия в таких переговорах как представитель ЕС.

«Если кто-то в Брюсселе заинтересован в таком переговорщике с россией, это лишь четко демонстрирует нам, каких результатов они надеются достичь в диалоге с нами – срыв любых мирных инициатив. Мне кажется, что это то, что она сделает с блеском», – говорится в заявлении спикера российского ведомства.

Ранее сама Каллас заявляла, что именно она может представлять европейцев на переговорах об урегулировании российско-украинской войны. По данным Reuters, Каллас знает, что Москва не хочет ее присутствия, однако будет выступать от имени всех стран ЕС, отдельно добавив, что россия не имеет права голоса относительно того, кто будет представлять Европу.

9 ноября 2026, 17:46 Европа за дверью большой сделки: кто будет определять правила безопасности после войны в Украине В Абу-Даби могут решать не только судьбу войны в Украине, но и будущее европейской безопасности. Европейцы хотят присоединиться к переговорам, но их влияние под вопросом. Не станет ли «архитектура безопасности» возвращением к ультиматумам кремля 2021 года?

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что в ЕС до сих пор не могут решить, кто именно будет говорить от имени всей Европы на будущих мирных переговорах по Украине. Главными претендентами считают президента Евросовета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас, однако Франция и Германия не хотят оставаться в стороне и тоже претендуют на место за столом.

В то же время Владимир Зеленский призвал европейцев определиться со своим представителем до конца ноября, ведь Киев настаивает на обязательном участии Европы в мирном процессе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны будут принимать активное участие в мирных переговорах по завершению войны между Украиной и россией в формате E5 + ЕС.

Как известно, мирные переговоры с участием Украины, Европы, США и россии могут состояться в ближайшее время. Среди представителей от Европы на переговорах с российской федерацией будут Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО.

При этом после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином путин пригласил представителей Европы приехать в москву. В частности, в Эстонии и в Германии уже ответили на приглашение путина на переговоры в Москву.

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