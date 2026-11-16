Переговоры с россией: Зеленский назвал представителей от Европы

Представителей от Европы на переговорах с российской федерацией будет несколько. Среди них Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО.

Об этом в понедельник, 16 ноября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, он отметил, что сегодня также провел разговор переговорных групп – украинской, американской и европейской – на уровне команд. Именно к нему впервые в полном составе присоединились представители Европы, которые впоследствии будут участвовать в переговорах с россиянами.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

«Сегодня был еще один разговор переговорных групп – украинской, американской и европейской – на уровне команд. Активно продолжаются дипломатические процессы, и надеемся, что это будет не напрасно. Наша команда работает максимально конструктивно. Европу представляли впервые в этом разговоре в полном составе именно те, кто будет представлять на переговорах с россиянами. Это Франция, Германия, Британия, Италия, Польша, представители ЕС, то есть Еврокомиссии и Евросовета, и представитель НАТО», – сообщил президент.

Также Зеленский, что американцы «активно взаимодействуют» в рамках процесса: онлайн присоединились спецпосланник президента США Стив Уиткофф и спецпосол по вопросам мира Джаред Кушнер.

«Нам нужно достойное завершение войны и гарантированная безопасность Украине. Разговор был непростой, но результат есть: в Берлине в рамках Коалиции желающих встретимся и наработаем конкретные совместные шаги в переговорном процессе», – сказал Зеленский.

Встреча коалиции предварительно запланирована на 19 ноября.

Кроме этого, Зеленский предупредил об угрозе нового удара рф.

«Сегодня вечером, ночью и в течение завтрашних суток реагируйте на сигналы ракетной опасности, пожалуйста», – сказал президент.

Напомним, недавно мировые медиа писали, что россия на неофициальных переговорах по завершению войны в Украине выдвинула ряд требований, среди которых – передача под ее контроль всего Донбасса, выход Финляндии из НАТО и отказ Альянса от размещения военных баз в странах Балтии.

Тем временем спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что во время консультаций по завершению войны появились новые идеи, которые якобы могут помочь преодолеть разногласия между сторонами. Часть из них, по его словам, способна напрямую привести к прорыву в переговорах.

В то же время после трехсторонних переговоров между представителями США, Украины и россии стороны смогли предварительно договориться о новом масштабном обмене пленными, а также обсудить потенциальное участие представителей Европы в переговорах о мире.

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