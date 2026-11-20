Европа не должна отвергать предложение российского диктатора владимира путина провести переговоры в Москве, если они дадут какие-то реальные результаты.

Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует издание Der Spiegel.

19 ноября 2026, 16:32 Декларация без Украины: договариваются ли Трамп, Си и путин о новом мировом порядке Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко объяснил, почему в декларации Трампа, Си и путина нет Украины и Европы и свидетельствует ли саммит о новом переделе мира.

По его словам, было бы ошибкой просто отклонить предложение путина провести переговоры с европейцами в Москве.

«Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Лишь тот, кто разговаривает, может в конце концов достичь результатов», – заявил Писториус.

Однако министр отметил, что в этом процессе важны не приглашения, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.

«Если он сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует приветствовать со всех сторон», – пояснил Писториус.

В то же время он предостерег от сценария, при котором переговоры будут затягиваться или станут лишь дипломатическим фасадом, тогда как российские атаки на Украину будут продолжаться и будут гибнуть люди.

«А если так, то должно быть понятно: это должно включать и перемирие, а не продолжать стрелять и одновременно делать вид, будто хочешь где-то вести переговоры. Чтобы выяснить этот вопрос, мы должны поговорить друг с другом», – добавил немецкий чиновник.

Как известно, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином путин пригласил представителей Европы приехать в москву. В частности, в Эстонии уже ответили на приглашение путина на переговоры в Москву.

Напомним, недавно Трамп предложил Зеленскому встретиться с путиным в Москве.

Также ранее российский диктатор владимир путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно состояться лишь ради подписания финального мирного договора.

А Украина заявляла, что готова к встрече Зеленского с путиным при посредничестве Эрдогана.

На инфографике «Слово и дело» – какие условия по завершению войны выдвигают украинская и российская стороны, и что предлагают США.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.