Европа не должна отвергать предложение российского диктатора владимира путина провести переговоры в Москве, если они дадут какие-то реальные результаты.
Об этом сообщает министр обороны Германии Борис Писториус, которого цитирует издание Der Spiegel.
По его словам, было бы ошибкой просто отклонить предложение путина провести переговоры с европейцами в Москве.
«Отклонить приглашение в Москву было бы абсолютно неправильным сигналом. Мы должны разговаривать. Лишь тот, кто разговаривает, может в конце концов достичь результатов», – заявил Писториус.
Однако министр отметил, что в этом процессе важны не приглашения, а конкретные результаты переговоров, в частности прекращение огня в Украине.
«Если он сейчас посылает первые сигналы и приглашает европейцев в Москву, то это следует приветствовать со всех сторон», – пояснил Писториус.
В то же время он предостерег от сценария, при котором переговоры будут затягиваться или станут лишь дипломатическим фасадом, тогда как российские атаки на Украину будут продолжаться и будут гибнуть люди.
«А если так, то должно быть понятно: это должно включать и перемирие, а не продолжать стрелять и одновременно делать вид, будто хочешь где-то вести переговоры. Чтобы выяснить этот вопрос, мы должны поговорить друг с другом», – добавил немецкий чиновник.
Как известно, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином путин пригласил представителей Европы приехать в москву. В частности, в Эстонии уже ответили на приглашение путина на переговоры в Москву.
Напомним, недавно Трамп предложил Зеленскому встретиться с путиным в Москве.
Также ранее российский диктатор владимир путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно состояться лишь ради подписания финального мирного договора.
А Украина заявляла, что готова к встрече Зеленского с путиным при посредничестве Эрдогана.
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