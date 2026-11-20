Количество пострадавших в результате вражеского авиаудара по Космическому району Запорожья в пятницу, 20 ноября, возросло до десяти человек.

Об этом и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин сообщает в соцсетях.

«Количество раненых в результате ударов по Запорожью увеличилось до 10 человек», – говорится в заявлении чиновника.

Согласно его словам, в результате российского удара были повреждены многоквартирные жилые дома, автомобили и продуктовый магазин.

Отмечается, что на местах попаданий сейчас работают все ответственные службы.

В то же время и.о. городского головы Регина Харченко уточнила, что сейчас на месте сегодняшней российской атаки вблизи жилой многоэтажки работают более 100 человек и более 30 единиц техники.

Кроме этого, по данным ГСЧС, сегодня днем россияне также атаковали FPV-дроном территорию пожарно-спасательного подразделения, в результате чего был поврежден оперативно-спасательный автомобиль. Как отмечается, личный состав подразделения не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате этого удара по меньшей мере четыре человека пострадали, среди них – один ребенок.

Как известно, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы ограничили. По последним данным известно о 7 погибших и 17 пострадавших.

Из-за удара россиян 20 ноября получили повреждения объекты «Киевводоканала». Также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.

Также ночью российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о десяти пострадавших. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.

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