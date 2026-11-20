В результате ночной атаки армии рф на столицу 20 ноября были частично повреждены Дарницкий, Южный и Подольский мостовой переход. В настоящее время движение по мостам, которые соединяют правый и левый берег столицы, частично восстановлено.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в пятницу, 20 ноября.
В частности восстановлено движение по Подольскому мостовому переходу.
Как организовано движение по мостам
Южный мост
С регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым.
Северный мост
Разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.
Подольский мостовой переход
После частичного повреждения движение восстановлено.
Дарницкий мост
Работает в штатном режиме.
Мост Метро
Работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено.
Мост им. Е. О. Патона
Работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение:
- с 6:00 до 16:00 – с левого берега на правый;
- с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.
Также в КГГА призвали водителей учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу и, по возможности, воспользоваться общественным транспортом.
Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы ограничили.
В результате ночной атаки войск рф на Киев количество жертв и раненых в столице снова возросло. По последним данным известно о 7 погибших и 17 пострадавших.
Кроме этого, 20 ноября получили повреждения объекты «Киевводоканала». Также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.
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