В результате ночной атаки армии рф на столицу 20 ноября были частично повреждены Дарницкий, Южный и Подольский мостовой переход. В настоящее время движение по мостам, которые соединяют правый и левый берег столицы, частично восстановлено.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в пятницу, 20 ноября.

В частности восстановлено движение по Подольскому мостовому переходу.

Как организовано движение по мостам

Южный мост

С регулируемым интервалом разрешено движение автотранспорта массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Движение с правого на левый берег остается закрытым.

Северный мост

Разрешено движение общественного и специального транспорта по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.

Подольский мостовой переход

После частичного повреждения движение восстановлено.

Дарницкий мост

Работает в штатном режиме.

Мост Метро

Работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено.

Мост им. Е. О. Патона

Работает в штатном режиме. Движение грузового транспорта запрещено. Действует реверсивное движение:

с 6:00 до 16:00 – с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 – с правого берега на левый.

Также в КГГА призвали водителей учитывать актуальную информацию при планировании маршрутов по городу и, по возможности, воспользоваться общественным транспортом.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы ограничили.

В результате ночной атаки войск рф на Киев количество жертв и раненых в столице снова возросло. По последним данным известно о 7 погибших и 17 пострадавших.

Кроме этого, 20 ноября получили повреждения объекты «Киевводоканала». Также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.

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