Итоговая декларация трехстороннего саммита лидеров США, россии и Китая в Шэньчжэне первоначально должна была содержать еще один пятый блок в отношении Украины. Однако этот раздел убрали по настоянию Вашингтона из-за «неудачной формулировки».

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб, заявив после встречи Коалиции желающих в Берлине, цитирует издание Helsingin Sanomat.

По информации президента Финляндии, накануне встречи в Берлине выяснилось, что в декларации саммита в Шэньчжэне изначально был пункт об Украине, но в финальной версии его убрали.

20 ноября 2026, 11:00 Трамп, Си и путин ищут общий язык, но не по Украине: что показала декларация Политолог Владимир Фесенко объяснил, почему в декларации Трампа, Си и путина нет упоминания об Украине, что означает общая позиция по МУС и какие интересы объединяют три государства.

«Формулировка была неудачной, поэтому США ее изъяли. Думаю, это хорошо», – отметил Стубб.

Также он высказал мнение, что европейские представители должны встретиться с российским диктатором Путиным. На вопрос, будут ли европейцы заинтересованы в поездке в Москву, Стубб ответил, что ему «сложно сейчас сказать».

Однако президент Финляндии отметил, что в своей речи на встрече в Берлине он акцентировал внимание на важности личной встречи с путиным.

«Возможно, первым шагом будет телефонный разговор, который стоит провести странам E3-E5. Думаю, в какой-то момент европейским лидерам придется и встретиться с путиным. Иначе эта война может не закончиться», – заявил Стубб.

Как известно, в группу E3 входят Германия, Франция и Великобритания. Группа E5 также включает Италию и Польшу.

Напомним, 19 ноября Си Цзиньпин, Трамп и путин приняли совместную декларацию о мире без заявлений для прессы.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что декларация свидетельствует о том, что Трамп, Си и путин ищут общий язык, но не в отношении Украины.

А по мнению специалиста по исследованиям безопасности Алексея Буряченко, трехсторонняя декларация, которую президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и президент рф владимир путин приняли в Шэньчжэне, не свидетельствует о достижении договоренностей относительно нового мирового порядка или распределения сфер влияния.

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