В пятницу, 20 ноября, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, попав вблизи многоквартирного дома. В результате удара по меньшей мере четыре человека пострадали, среди них – ребенок.

Об этом написал и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Сегодня днем в городе прогремела серия взрывов. Кроме КАБов, россияне атакуют город ракетами «Бандероль».

Как отмечается, россияне нанесли удар рядом с многоэтажкой в Космическом районе Запорожья, а впоследствии Семикин проинформировал о первых раненых.

«Ранены две женщины. К счастью, травмы не тяжелые. Обеим пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь», – отметил чиновник.

По состоянию на 16:05 количество раненых в результате российских ударов по Запорожью возросло до четырех человек, среди них есть ребенок.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы ограничили. По последним данным известно о 7 погибших и 17 пострадавших.

Из-за удара россиян 20 ноября получили повреждения объекты «Киевводоканала». Также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.

Также ночью российские войска осуществили массированную ракетно-дроновую атаку на Львовщину. По предварительным данным, во Львове погибли два человека. Также известно о десяти пострадавших. Повреждены жилые дома и энергетический объект.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.

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