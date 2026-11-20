В МИД Эстонии в ответ на приглашение президента рф владимира путина европейским лидерам на переговоры в Москву, заявили, что никакой «кремлевский туризм» здесь не поможет.
Такой комментарий сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсетях.
По словам министра, позиция Европы остается четкой уже много лет, а единственная проблема – нежелание Путина изменить курс.
«Вместо того чтобы рассылать приглашения в Москву, путин должен был бы ответить на единственный вопрос, который действительно имеет значение: когда россия прекратит бомбардировки Украины, убийство ее людей и систематическое разрушение ее энергетической инфраструктуры?», – отметил Цахкна.
Эстонский министр подчеркнул, что если Кремль серьезно настроен на мир, он должен начать с согласия на прекращение огня, как Украина неоднократно предлагала, а международное сообщество неоднократно призывало. Он добавил, что это необходимый первый шаг к содержательным переговорам о длительном мире.
Также он отметил, что Европа не должна втягиваться в «дипломатический спектакль» или обсуждение постоянных ультиматумов путина, включая его требование, чтобы Финляндия вышла из НАТО.
«В Москве нет ничего нового для обсуждения. Требования россии остаются неизменными, и Европа не должна идти на компромисс в отношении выбора безопасности суверенных наций», – написал министр.
Он добавил, что успех любых дипломатических усилий должен измеряться тем, действительно ли россия меняет свое поведение, а до тех пор европейцы должны продолжать наращивать давление на Москву и укреплять Украину.
«Это означает поддержку санкций, продолжение военной и финансовой помощи и работу над надежными гарантиями безопасности. путин должен осознать, что приглашения и ультиматумы не изменят позицию Европы. россия должна прекратить свою агрессию, уважать суверенитет Украины и отказаться от своих империалистических амбиций. Мир начинается с того, что россия соглашается на прекращение огня», – подытожил эстонский министр.
Как известно, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином путин пригласил представителей Европы приехать в москву.
Напомним, недавно Трамп предложил Зеленскому встретиться с путиным в Москве.
Также ранее российский диктатор владимир путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно состояться только ради подписания финального мирного договора.
А Украина заявляла, что готова к встрече Зеленского с путиным при посредничестве Эрдогана.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»