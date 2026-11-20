В МИД Эстонии в ответ на приглашение президента рф владимира путина европейским лидерам на переговоры в Москву, заявили, что никакой «кремлевский туризм» здесь не поможет.

Такой комментарий сделал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в соцсетях.

По словам министра, позиция Европы остается четкой уже много лет, а единственная проблема – нежелание Путина изменить курс.

18 ноября 2026, 15:00 Прекращение огня, территории и гарантии безопасности: условия Украины, рф и США на переговорах Завершение войны в Украине. Как отличаются условия Украины, россии и США на мирных переговорах – на инфографике «Слово и дело».

«Вместо того чтобы рассылать приглашения в Москву, путин должен был бы ответить на единственный вопрос, который действительно имеет значение: когда россия прекратит бомбардировки Украины, убийство ее людей и систематическое разрушение ее энергетической инфраструктуры?», – отметил Цахкна.

Эстонский министр подчеркнул, что если Кремль серьезно настроен на мир, он должен начать с согласия на прекращение огня, как Украина неоднократно предлагала, а международное сообщество неоднократно призывало. Он добавил, что это необходимый первый шаг к содержательным переговорам о длительном мире.

Также он отметил, что Европа не должна втягиваться в «дипломатический спектакль» или обсуждение постоянных ультиматумов путина, включая его требование, чтобы Финляндия вышла из НАТО.

«В Москве нет ничего нового для обсуждения. Требования россии остаются неизменными, и Европа не должна идти на компромисс в отношении выбора безопасности суверенных наций», – написал министр.

Он добавил, что успех любых дипломатических усилий должен измеряться тем, действительно ли россия меняет свое поведение, а до тех пор европейцы должны продолжать наращивать давление на Москву и укреплять Украину.

«Это означает поддержку санкций, продолжение военной и финансовой помощи и работу над надежными гарантиями безопасности. путин должен осознать, что приглашения и ультиматумы не изменят позицию Европы. россия должна прекратить свою агрессию, уважать суверенитет Украины и отказаться от своих империалистических амбиций. Мир начинается с того, что россия соглашается на прекращение огня», – подытожил эстонский министр.

Как известно, после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином путин пригласил представителей Европы приехать в москву.

Напомним, недавно Трамп предложил Зеленскому встретиться с путиным в Москве.

Также ранее российский диктатор владимир путин заявил о готовности провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским не только в Москве, но и на территории другого государства. Однако, по его словам, это должно состояться только ради подписания финального мирного договора.

А Украина заявляла, что готова к встрече Зеленского с путиным при посредничестве Эрдогана.

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