Президент Финляндии Александр Стубб призвал европейских лидеров начать прямые переговоры с российским диктатором владимиром путиным относительно завершения войны в Украине. Он назвал безответственным то, что Европа на протяжении длительного времени фактически передавала США ответственность за переговоры с москвой.

Об этом Стубб заявил в интервью Financial Times.

28 октября 2026, 12:18 Участие Европы в переговорах с россией усиливает позиции Украины – эксперт Политолог Владимир Фесенко объяснил, как участие Европы в переговорах с россией может усилить позиции Украины, а также раскрыл роль Стубба и Трампа и оценил перспективы поэтапного прекращения огня.

Президент Финляндии отметил, что американские переговорщики заслуживают признания за возобновление переговорного процесса между Украиной и россией, а также поддержку участия европейских стран в будущих консультациях. В то же время, по его мнению, Европа должна самостоятельно присоединиться к диалогу с кремлем.

«Мы слишком долго передавали ответственность за взаимодействие Европы с россией другим, и я считаю это безответственным. Теперь, когда у нас есть определенная основа для переговоров, европейские лидеры должны напрямую общаться с путиным, донося единую позицию и согласованные тезисы», – заявил Стубб.

Он предупредил, что Европа оказалась перед выбором между двумя моделями международного порядка. Первая напоминает Ялтинскую конференцию 1945 года, после которой Центральная и Восточная Европа оказались в сфере влияния СССР. Вторая основывается на принципах Хельсинкских соглашений 1975 года, которые предусматривают уважение к суверенитету, территориальной целостности и правам человека.

По словам Стубба, сейчас непонятно, какую именно модель будут поддерживать Соединенные Штаты.

«Мы не знаем, в какую сторону сейчас склонятся США. Вероятно, они больше склоняются к ялтинской модели, но в будущем могут вернуться к хельсинкской», – отметил он.

В то же время финский президент подчеркнул, что россия не одержала победу в войне против Украины и не сможет этого сделать. Стубб заявил, что путин готов к диалогу с европейскими странами, хотя сама Европа, по его словам, опоздала с организацией такого переговорного процесса.

На прошлой неделе лидеры ЕС согласились, что Европу на переговорах относительно Украины будут представлять должностные лица Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также представители институций ЕС и НАТО.

Во вторник, 17 ноября, Стубб и другие европейские лидеры должны встретиться в Берлине для дальнейшего обсуждения общей переговорной позиции.

Напомним, ранее издание Politico сообщало, что в ЕС до сих пор не могут решить, кто именно будет говорить от имени всей Европы на будущих мирных переговорах относительно Украины. Главными претендентами считают президента Евросовета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас, однако Франция и Германия не хотят оставаться в стороне и тоже претендуют на место за столом.

В то же время Владимир Зеленский призвал европейцев определиться со своим представителем до конца ноября, ведь Киев настаивает на обязательном участии Европы в мирном процессе.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские страны будут принимать активное участие в мирных переговорах относительно завершения войны между Украиной и россией в формате E5 + ЕС.

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