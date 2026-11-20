В пятницу, 20 ноября, Евросоюз принял два решения, которые позволяют предоставить Украине новую военную помощь на сумму 1 миллиард евро в рамках Европейского фонда мира (EPF) путем совместных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

1 октября 2026, 22:16 ЕС отказал Украине в досрочных выплатах по кредиту на 90 млрд евро – Bloomberg ЕС не согласился досрочно выплатить Украине часть средств из 90 млрд евро кредита. При этом в Брюсселе призвали других партнеров увеличить помощь Киеву.

Отмечается, что меры помощи охватывают поставки беспилотников, средств противовоздушной обороны, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радарных систем и взрывчатки.

По данным Совета ЕС, принятые решения являются очередным важным шагом в реализации политической договоренности, достигнутой государствами-членами Евросоюза 25 сентября 2026 года относительно мобилизации в общей сложности 6,6 млрд евро для Украины через EPF.

При этом, как ожидается, необходимое оборудование должно быть передано Украине до конца 2027 года.

«За 24 часа россия убила украинских гражданских, повредила несколько посольств в Киеве и нарушила воздушное пространство Польши. Нет никаких признаков того, что россия хочет мира – действия Москвы говорят сами за себя. Сегодня мы одобряем использование еще 1 миллиарда евро для поддержки способности Украины защищать себя», – подчеркнула высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Также дипломат Евросоюза заверила, что Украина может рассчитывать на Европу в укреплении своих позиций на поле боя и за столом переговоров.

Как известно, сегодня стало известно, что Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это самый большой единоразовый транш за всю историю программы.

Напомним, в начале октября Украина получила еще 2,9 млрд евро транша от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

Кроме того, Европейский Союз выделил очередные 2,86 миллиарда евро финансовой помощи Украине в рамках оборонного компонента Ukraine Support Loan.

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