В субботу, 21 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.
По информации компании, графики отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59. В зависимости от региона объем ограничений составит от 1,5 до трех очередей.
При этом для промышленности в течение суток будут применять графики ограничения мощности.
Причиной таких мер остаются последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В Укрэнерго также предупредили, что из-за возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.
Как известно, сегодня, 20 ноября, в Киеве и трех западных областях ввели аварийные отключения света после атаки рф. Также украинские АЭС снизили мощность после массированной атаки россии.
Напомним, в ДТЭК заявили о запуске чат-бота для быстрого реагирования на аварии в энергетике.
Кроме этого, по данным социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело» – три четверти киевлян сидят без света более 4 часов в сутки.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»