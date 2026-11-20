Американский президент Дональд Трамп назвал случайными запуски российских ракет и беспилотников на территорию Польши.

Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщило издание «Fox News».

Комментируя инциденты с нарушением воздушного пространства Польши российскими средствами поражения, глава Белого дома выразил убеждение, что такие действия Москвы не носили преднамеренного характера.

«Путин запускал дроны в Польшу и несколько небольших ракет, случайно», – заявил Трамп.

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Отдельно президент США остановился на фигуре главы польского правительства Дональда Туска. Трамп назвал его «замечательным парнем», подчеркнув их давнее знакомство и собственный вклад в успех польского политика.

«Ну, я ничего не могу с этим поделать. Я давно его знаю. Да. Ладно. Мне нравится польский премьер-министр. Не забывайте, что я поддержал его», – сказал американский президент.

В то же время премьер-министр Польши Дональд Туск во время брифинга заявил, что Польша не считает «прилет» двух ракет и реактивного дрона россии в ночь на 20 ноября случайностью. По его мнению, это является преднамеренным действием с целью провокации.

«Я осторожен в своих формулировках. Знаете, это серьезное дело, но, похоже, мы имеем дело с преднамеренной провокацией. Не случайно эти объекты упали вблизи места проведения военных учений Коалиции желающих», – отметил Туск.

Также он рассказал, что провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и европейскими лидерами.

«Я не хочу оставлять никакого пространства для интерпретации. Мы точно знаем, что то, что упало на польскую землю, было из россии», – подчеркнул премьер Польши.

Напомним, утром 20 ноября в Вооруженных силах Польши заявили о вероятном нарушении воздушного пространства неизвестным объектом во время массированной атаки армии российской федерации на Украину.

Через несколько часов министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что две ракеты и реактивный беспилотник типа «шахед» упали на территории Республики Польша 20 ноября во время массированного обстрела Украины.

В свою очередь президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.

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