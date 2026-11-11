Зеленский заявил, что Европа до конца месяца определит своих представителей на мирных переговорах

Европа должна до конца ноября определить, кто именно будет представлять ее на переговорах о завершении войны в Украине. Киев стремится привлечь представителей европейских стран к мирным переговорам.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции в Дании.

28 октября 2026, 12:18 Участие Европы в переговорах с россией усиливает позиции Украины – эксперт Политолог Владимир Фесенко объяснил, как участие Европы в переговорах с россией может усилить позиции Украины, а также раскрыл роль Стубба и Трампа и оценил перспективы поэтапного прекращения огня.

«По моему мнению, не позже ноября мы должны определить, кто будет представлять Европу на переговорах. Это было бы лучше, ведь эти представители получат мандат на ведение переговоров от всей Европы», – рассказал украинский лидер.

Он подчеркнул, что 19 ноября в Берлине состоится очередной саммит «Коалиции желающих», куда входят не только страны Европы, поэтому, по его словам, это лучшее время для принятия такого решения.

Отдельно Зеленский акцентировал внимание на важности участия Европы в переговорном процессе с учетом гарантий безопасности и планов по восстановлению Украины.

«Мы хотели привлечь Европу, европейцев, потому что война идет в Европе. И в конце концов, мы увидим, кто предоставит гарантии безопасности и какой бизнес придет для реконструкции. Поэтому да, именно поэтому место Европы абсолютно очень важно. Так что мы над этим работали», – заверил президент.

При этом он уточнил, что речь идет о представителях Европы именно на разных уровнях.

«Послушайте, европейцы – не один лидер, не одна страна. Но это нормально. Я имею в виду, что мы с этим согласны. Проблема в том, что сейчас роль Европы, ближе к январю, будет все более и более важной», – заявил Зеленский.

Президент добавил, что, по его мнению, важно, чтобы Европа вела диалог непосредственно с Украиной относительно того, кто станет представителем на мирных переговорах.

Стоит отметить, что в Абу-Даби 10–11 ноября продолжаются переговоры Украины, США и россии. Украину представляют Кирилл Буданов, Рустем Умеров, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Напомним, также сообщалось, что 17 ноября состоится встреча еще одной группы помощи Украине – в формате «Рамштайн».

Как известно, недавно премьер-министр Италии Джорджа Мелони попрекнула ЕС и призвала страны Европы согласовать подход к мирным переговорам по Украине.

При этом 27 октября лидеры Финляндии и Норвегии Александр Стубб и Йонас Гар Стьёре созвонились с путиным. Финский президент впоследствии рассказал, что передал российскому диктатору два предложения от Зеленского.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что представители Украины и Европы должны быть обязательными участниками любых мирных переговоров. По его мнению, решать судьбу суверенных стран за их спиной – опасно и недопустимо.

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