По состоянию на 20 ноября количество детей, погибших или получивших ранения в результате войны в Украине с начала этого года, уже превысило показатели прошлого года. С начала текущего года по меньшей мере 114 детей погибли в результате российской агрессии.

Об этом свидетельствуют данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

20 ноября 2026, 18:13 Юные украинцы – в детсаду, за партой, за границей, в депортации: статистика ко Дню защиты детей Сколько детей сейчас в украинских школах и детсадах, а сколько уехали за границу или пострадали от агрессии рф – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечается, за первые 10 месяцев 2026 года (с января по октябрь) погибли по меньшей мере 114 детей, а 1030 – получили ранения. По данным ЮНИСЕФ, таким образом в среднем ежедневно погибает или получает ранения более трех детей.

«Дети уже слишком долго платят неприемлемо высокую цену за эту войну. Каждый погибший ребенок – это потерянная жизнь и будущее, а каждый раненый ребенок может столкнуться с долгосрочными физическими и психологическими последствиями. Дети должны быть защищены, где бы они ни находились», – говорится в заявлении представительницы ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфе.

По информации организации, количество детей, погибших с начала текущего года, уже превысило общий показатель за весь 2025 год более чем на 20%, а количество раненых детей выросло почти на 60% по сравнению с данными прошлого года.

При этом с начала полномасштабного российского вторжения ООН зафиксировала около 2000 атак на образовательные учреждения по всей Украине – около 270 ударов только в этом году.

Стоит отметить, что в целом же большая война, только по официальным данным правоохранительных органов Украины, унесла жизни более 770 маленьких украинцев. Еще тысячи детей получили ранения, а почти 21 тысяча – были депортированы россиянами.

Напомним, в августе в МИД раскритиковали ЮНИСЕФ из-за заявления о гибели детей в Украине и россии.

Кроме этого, в СБУ сообщили, скольких незаконно депортированных детей Украина вернула из рф по состоянию на 20 ноября.

Также за годы полномасштабной войны в Украине родились более 836 тысяч детей. Причем с каждым годом рождаемость шла на спад. Динамика – на инфографике «Слово и дело».

Ранее мы исследовали, как в течение большой войны в Украине менялось количество детей в детсадах, а также – первоклассников.

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