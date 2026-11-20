В результате ночной атаки войск рф на Киев количество жертв и раненых в столице снова возросло. По последним данным известно о 7 погибших и 17 пострадавших.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Киевская городская государственная администрация.

Ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки повреждены три моста. По предварительным данным, погибли три человека, еще около 15 пострадали. Движение транспорта между берегами столицы затруднено.

14 сентября 2026, 14:57 Киев с начала вторжения пережил 2475 тревог: сколько часов суммарно длился сигнал В Киеве с начала вторжения воздушная тревога звучала более 2822 часов, а в Киевской области – более 5262 часов. Данные по месяцам за годы большой войны – на инфографике «Слово и дело».

«По обновленной информации, на данный момент известно о 7 погибших и 17 пострадавших в результате атаки врага на столицу. В стационарах больниц находятся сейчас 16 раненых», – отметил Кличко.

Также он сообщил, что после временных ограничений возобновили движение с правого на левый берег столицы по Подольскому мостовому переходу

«Движение в сторону левого берега утром было закрыто из-за повреждения сооружения в результате ударов баллистикой», – уточнил мэр столицы.

Также в результате атаки есть повреждения на Дарницком мосту. Степень повреждений на сооружениях специалисты сейчас исследуют.

В то же время движение по Южному мосту, как и в прошлые дни, остается в ограниченном режиме.

«Городские службы делали и будут делать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки», – подытожил Кличко.

Напомним, ночью 20 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки были повреждены три моста. Движение транспорта между берегами столицы ограничили.

Из-за удара россиян 20 ноября получили повреждения объекты «Киевводоканала». Также из-за атак на энергосистему возникли перебои в водоснабжении столицы.

Тем временем президент Владимир Зеленский назвал российскую атаку в ночь на пятницу, 20 ноября, одним из самых массированных ударов. По его словам, россия запускала ракеты группами с паузами в 20-30 минут, чтобы осложнить ликвидацию последствий предыдущих попаданий.

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