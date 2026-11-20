Вблизи Копенгагена правоохранители задержали двух граждан Дании, которых подозревают в подготовке покушения на украинского блогера и рэпера Киевстонера (Альберта Васильева) по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщают агентство Reuters и датский телеканал DR.

11 октября 2026, 21:13 В Польше задержали подозреваемого, который угрожал премьеру Туску Польские правоохранители задержали подозреваемого, который угрожал Дональду Туску и планировал покушение на него.

Рэпер должен был выступить на концертной площадке Skovridderkroen в Шарлоттенлунде 25 сентября. Однако концерт в итоге был отменен, Киевстонер в своем Instagram тогда публично заявил, что «разведывательная служба запретила провести концерт».

Как отмечается, полиция задержала двух подозреваемых незадолго до концерта украинского рэпера Киевстонера. Это выступление впоследствии отменили.

По данным СМИ, подозреваемых остановили в авто в Хеллерупе с несколькими единицами оружия – вместе с двумя другими мужчинами, которым, однако, не предъявлены обвинения в попытке убийства украинца. При этом все четверо фигурантов находятся под стражей с сентября.

Покушение не удалось именно потому, что правоохранители оперативно вмешались и задержали подозреваемых.

Также оба подозреваемых не признают свою вину и во время судебного заседания отрицали какие-либо правонарушения. По версии следствия, двое граждан Дании 5 сентября приобрели один билет на концерт Kyivstoner. Впоследствии они приобрели два пистолета и два ножа.

Согласно информации медиа, 18 ноября лидеры парламентских фракций приняли участие в закрытом брифинге по этому делу в Министерстве юстиции.

Глава Полицейской разведывательной службы (PET) Расмус Киффер-Кристенсен и начальник Национальной полиции Лассе Бое 19 ноября планируют провести пресс-конференцию, на которой проинформируют об «изменениях в ситуации с угрозами, связанными с россией».

Стоит отметить, что в июле ФСБ рф обвинила Альберта Васильева в организации и контроле логистики доставки беспилотников в Московскую область.

В россии утверждали, что эти дроны якобы должны были использовать для атак на стратегические объекты в российской столице и ее окрестностях.

Кремль заявляет, что беспилотники якобы контрабандой завозились из Словакии через Польшу и Беларусь, а сам Киевстонер сотрудничает с украинскими спецслужбами. Из-за этого российские власти внесли музыканта в список лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Сам шоумен все обвинения со стороны россии категорически отвергает.

Стоит отметить, что до 2022 года Васильев много времени проводил в Москве, где сотрудничал с известным рэпером Василием Вакуленко (псевдоним Баста). Из-за этого Киевстонер становился объектом критики в украинской медийной сфере. Однако после начала полномасштабной войны рэпер смог выехать с сыном и женой из Киева в США, где находился следующие два года.

По последним данным, с 2024 года он с семьей живет в Словакии и продолжает музыкальную деятельность.

Напомним, еще летом на украинского блогера и рэпера Киевстонера планировали совершить покушение в Польше. Тогда польские правоохранители задержали гражданина рф, который по заказу российских разведывательных служб готовил убийство мужчины с гражданством США и Украины.

Сообщалось, что в россии хотели расправиться с Киевстонером после того, как Федеральная служба безопасности обвинила его в подготовке «теракта».

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