ЕС разделился на три лагеря из-за выбора представителя на переговорах с россией – Politico

Лидеры Европейского Союза до сих пор не могут договориться, кто будет представлять Европу на мирных переговорах по завершению войны в Украине. Среди основных кандидатов – президент Европейского совета Антониу Кошта и глава европейской дипломатии Кая Каллас. В то же время Франция и Германия не хотят уступать свое место за столом переговоров.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов и чиновников.

28 октября 2026, 12:18 Участие Европы в переговорах с россией усиливает позиции Украины – эксперт Политолог Владимир Фесенко объяснил, как участие Европы в переговорах с россией может усилить позиции Украины, а также раскрыл роль Стубба и Трампа и оценил перспективы поэтапного прекращения огня.

Как отмечает издание, вопрос представительства Европы станет одной из главных тем саммита лидеров ЕС в Дублине 13 ноября, хотя изначально встречу не планировали посвящать Украине.

На фоне активизации усилий администрации президента США Дональда Трампа по завершению российско-украинской войны Евросоюз стремится обеспечить себе место за столом переговоров. Однако государства-члены до сих пор не имеют общей позиции относительно того, кто именно должен представлять их интересы.

По словам собеседников Politico, внутри ЕС сформировались по меньшей мере три группы с разными взглядами на этот вопрос.

Первую группу составляют страны, поддерживающие кандидатуру президента Европейского совета Антониу Кошты. Его должность предполагает представительство ЕС на международном уровне, а опыт бывшего премьер-министра Португалии делает его относительно нейтральной фигурой.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что мандат Кошты исходит непосредственно от Европейского совета, поэтому он подотчетен государствам-членам. Его кандидатуру также поддержали лидеры Люксембурга и Польши. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что не будет возражать против такого назначения.

Вторая группа выступает за кандидатуру Каи Каллас, которая возглавляет дипломатическую службу ЕС. В то же время ее жесткая позиция в отношении россии вызывает споры среди европейских дипломатов.

Часть чиновников считает, что Кремль может отказаться вести переговоры с Каллас из-за ее критического отношения к москве. Один из дипломатов даже назвал ее худшим возможным кандидатом.

В то же время сторонники Каллас убеждены, что именно ее принципиальная позиция делает ее подходящей кандидатурой. Один из высокопоставленных дипломатов отметил, что путин на месте ЕС также выбрал бы для переговоров человека, с которым другая сторона не хотела бы общаться.

Премьер Эстонии предложил, чтобы Каллас представляла Европу вместе с Коштой. По его мнению, преимуществом обоих является то, что они, вероятно, будут оставаться на своих должностях до истечения сроков полномочий в 2029 году.

Третью группу фактически возглавляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право представлять Европу на переговорах.

Канцлер Германии Фридрих Мерц 12 ноября заявил, что участие ведущих европейских государств в переговорах по Украине уже является устоявшейся практикой. По его словам, Берлин сотрудничает в этом вопросе с представителями Великобритании, Франции, Италии и Польши и не видит причин менять такой формат.

Франция также не заинтересована в отказе от самостоятельного участия в переговорах. Как отмечает Politico, Париж имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и собственный ядерный арсенал, что обеспечивает ему дипломатическое и военное влияние, которого не имеют институции ЕС.

В то же время премьер Эстонии подчеркнул, что отдельные страны могут продолжать двусторонние контакты с москвой, однако решения, касающиеся всего континента, должны приниматься на основе общей позиции Евросоюза.

По информации издания, лидеры ЕС вряд ли официально назначат представителя на саммите 13 ноября. Однако обсуждения могут помочь достичь более широкого взаимопонимания относительно формата участия Европы в мирном процессе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских партнеров как можно быстрее определиться с представителем на переговорах.

Напомним, накануне СМИ сообщали о том, что Соединенные Штаты настаивают на привлечении европейских стран к следующему раунду мирных переговоров по завершению войны в Украине.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Европа должна до конца ноября определить, кто именно будет представлять ее на переговорах о завершении войны в Украине. Киев стремится привлечь представителей европейских стран к мирным переговорам.

Президент Литвы Гитанас Науседа также подчеркивал, что представители Украины и Европы должны быть обязательными участниками любых мирных переговоров. По его мнению, решать судьбу суверенных стран за их спиной – опасно и недопустимо.

А накануне стало известно, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что не стремится быть главной представительницей Европы на переговорах с российским диктатором владимиром путиным. По ее словам, ключевую роль в этом процессе должны играть европейские институции.

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