Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата Сергея Кузьминых в злоупотреблении влиянием и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.

Такой приговор 20 ноября огласила коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Кузьминых Сергея Владимировича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 369 со значком 2 Уголовного кодекса Украины, и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года. Срок отбывания наказания в виде лишения свободы исчислять со дня фактического задержания», – заявила председательствующая судья Ольга Саландяк.

Коллегия оставила Кузьминых под круглосуточным домашним арестом со следующими обязанностями: появляться по каждому вызову в суд; сообщать прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

В срок наказания нардепа засчитали 4 дня предварительного заключения и 144 полных дня круглосуточного домашнего ареста, которые посчитали как 48 дней лишения свободы.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро задержало нардепа Сергея Кузьминых из-за неявок в судебные заседания. Позже суд отправил его под круглосуточный домашний арест и возложил на него обязанности.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили на получении неправомерной выгоды нардепа от СН Кузьминых. По данным следствия, он получил 558 тысяч гривен за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области

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