SpaceX объяснила ограничения работы Starshield в Украине технической проблемой

Компания SpaceX объяснила Украине ограничения работы спутниковой системы Starshield технической проблемой. В то же время украинская сторона до сих пор не получила подробных объяснений относительно ограничений, которые уже несколько дней действуют на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил журналист американского телеканала PBS Ник Шифрин со ссылкой на временного поверенного в делах Украины в США Дениса Сеника.

14 ноября 2026, 04:58 Сенаторы США требуют от Маска сохранить документы об ограничении Starlink для Украины – WSJ Американские сенаторы требуют от Илона Маска сохранить документы относительно ограничений Starlink и Starshield для Украины. В Конгрессе готовят расследование.

По словам дипломата, SpaceX заявила, что ограничения связаны с технической проблемой. Однако компания не предоставила дополнительных объяснений, почему они сохраняются на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, впервые перебои в работе спутниковых терминалов возникли 13 октября. Тогда Маск и представители администрации Трампа давали противоречивые объяснения относительно того, кто мог принять решение об ограничениях. В итоге спустя две недели Starshield восстановил нормальную работу.

Однако 12 ноября стало известно, что украинские военные в течение нескольких дней вновь фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного лимита скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что привело к ряду попаданий.

Издание Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщало, что Белый дом мог намеренно замедлить работу спутниковой связи Starlink, чтобы усилить переговорные позиции россии относительно завершения войны.

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