Российский аналог Starlink «буксует»: в ГУР раскрыли проблемы с запуском спутников «Рассвет»

Россия пытается ускорить развертывание низкоорбитальной системы спутниковой связи «Рассвет», которую позиционирует как аналог Starlink. Однако реализация проекта сталкивается с рядом проблем, в частности с зависимостью от иностранных компонентов, трудностями с выведением спутников на целевую орбиту и разработкой компактных терминалов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

7 ноября 2026, 04:48 Россия запустила аналог Starlink и уже применяет его в войне против Украины – ГУР Россия уже использует спутниковую систему Рассвет для военной связи над Украиной. Как она может повлиять на точность российских дронов и работу украинской ПВО.

По данным разведки, запланированный на 2026 год третий запуск спутников «Рассвет», по предварительной информации, отменили или перенесли.

На данный момент россия вывела на орбиту 30 спутников двумя партиями – 23 марта и 19 июля 2026 года. В то же время два аппарата уже сошли с орбиты. Из 30 спутников 26 заняли устойчивое положение на высоте около 500–520 км, однако ни один из них не достиг запланированной высоты 800 км. Остальные аппараты продолжают маневры для выхода на целевую орбиту.

По планам россии, до конца 2026 года спутниковая группировка должна была вырасти до 47–48 аппаратов. В 2027 году предусмотрен запуск еще 240 спутников, что, по расчетам разработчиков, позволит обеспечить покрытие 94% территории рф со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с.

До 2031 года россия планирует увеличить количество спутников до 408, а до 2035-го – до 924. Для запусков используют ракеты «Союз-2.1б» с космодрома «Плесецк».

Наземная инфраструктура и терминалы

Как отметили в ГУР, главный центр управления системой расположен в Москве. Он отвечает за контроль спутников, работу лазерных каналов и маршрутизацию трафика. Также предусмотрено создание сети наземных станций в нескольких российских городах.

В сентябре 2026 года россияне завершили испытания абонентского терминала «Ультра». Его заявленная скорость загрузки данных составляет до 650 Мбит/с. Устройство должно работать даже во время движения носителя со скоростью до 250 км/ч.

До конца года россия планирует передать заказчикам около тысячи таких терминалов. В 2027 году должны разработать еще четыре модификации – «Земля», «Мини», «Прайм» и «Вода», а в 2028 году – авиационный терминал «Воздух».

Производство и зависимость от иностранных компонентов

Главным исполнителем проекта является российское ООО «Бюро 1440», которое входит в состав «ИКС Холдинг». К производству привлечены по меньшей мере 46 российских и три белорусские компании.

По информации ГУР, 22 предприятия, в частности «Бюро 1440», до сих пор не находятся под санкциями. Одним из ключевых производителей компонентов является калининградское АО «ОКБ «Факел», которое изготавливает двигатели малой тяги и двигательные установки для спутников.

В то же время технологическая база «Рассвета» в значительной степени зависит от импорта электронных компонентов из Китая. Их используют, в частности, для антенных решеток, наземных станций и абонентских терминалов.

Возможная связь с технологиями OneWeb

Куратором проекта является руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Ранее он возглавлял компанию «Спутниковая система «Гонец», которая сотрудничала с британской OneWeb над развертыванием спутникового интернета в россии.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году OneWeb прекратила сотрудничество с российской стороной. Однако в ГУР не исключают, что во время предыдущего сотрудничества россияне могли получить доступ к отдельным техническим наработкам и технологиям, которые впоследствии использовали для создания собственной системы.

Напомним, в августе в ГУР отмечали, что россия опережает собственные графики в создании спутниковой системы «Рассвет». В октябре стало известно, что оккупанты начали развертывание этой сети для дистанционного управления ударными и разведывательными дронами над Украиной. Впрочем, как отмечал военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко, этот процесс начал тормозить из-за сдвигов графиков запусков и ударов Сил обороны по объектам космической отрасли рф.

В то же время советник президента по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов («Флеш») предполагал, что уже ориентировочно через шесть месяцев россия может наладить управление дронами и ракетами через эти спутники в режиме реального времени, что создаст серьезные вызовы для украинской ПВО и средств РЭБ.

Тем временем президент Владимир Зеленский уже подписал указы о введении в действие решений СНБО относительно новых санкций против россии. Под ограничения попали компании и лица, привлеченные к разработке системы «Рассвет», а также 39 судов российского теневого флота.

А накануне СМИ сообщили, что россия уже начала применять спутниковую систему «Рассвет», которую разрабатывают как аналог Starlink, для военной связи над Украиной. Это может повысить точность российских ударных дронов и усложнить их перехват средствами радиоэлектронной борьбы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.