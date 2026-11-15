Рейтинг Макрона упал до 14%, французы все негативнее оценивают его работу

Лишь 14% французов положительно оценивают деятельность президента страны Эммануэля Макрона. Его рейтинг снизился еще на один процентный пункт по сравнению с предыдущим опросом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Ipsos-BVA.

20 октября 2026, 14:11 Париж в огне – снова. Девять самых масштабных протестов во Франции за 10 лет В Париже второй месяц продолжаются беспорядки, начавшиеся с образовательных протестов. На инфографике «Слово и дело» – причины и последствия прошлых масштабных акций во Франции.

В то же время 83 процента респондентов негативно оценивают работу французского президента. Заместитель генерального директора Ipsos-BVA Брюс Тентюрье отметил, что уровень непопулярности Макрона достиг показателя, который ранее фиксировали у бывшего президента Франсуа Олланда.

Негативно французы оценивают и работу премьер-министра Себастьяна Лекорню. Его деятельность одобряют лишь 19 процентов опрошенных, тогда как 72 процента выражают недовольство. За месяц уровень поддержки главы правительства снизился на три процентных пункта.

Среди членов правительства самые высокие оценки получили министр юстиции Жеральд Дарманен – его работу одобряют 40 процентов респондентов – и министр внутренних дел Лоран Нуньес с показателем 24 процента.

Главным поводом для беспокойства жителей Франции остается покупательная способность. Ее назвали одной из наиболее серьезных проблем 60 процентов участников опроса. Еще 38 процентов респондентов беспокоит будущее социальной системы страны, а 36 процентов – государственный долг и бюджетный дефицит.

Напомним, лидер французских ультраправых Марин Ле Пен официально начала кампанию перед президентскими выборами, которые состоятся в следующем году. Она пообещала навести порядок в стране, усилить безопасность и вернуть французам уверенность в будущем.

Ранее политик выступала против евроинтеграции Украины, утверждая, что вступление Украины в ЕС нанесет ущерб французской экономике, в частности сельскому хозяйству.

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