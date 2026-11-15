Цены на дизельное топливо в США упали после двух месяцев рекордного подорожания

В субботу, 15 ноября, средняя цена дизельного топлива в США опустилась ниже 6 долларов за галлон. В последний раз топливо стоило меньше этой отметки два месяца назад. Снижению цен способствовали ослабление геополитической напряженности и сезонное сокращение спроса.

Об этом сообщает Reuters.

8 октября 2026, 09:33 Мировые цены на бензин и дизель до и после «спецоперации» Трампа против Ирана За год цена бензина в США выросла на треть, а дизеля – почти на 70 процентов. Как изменилась стоимость топлива в других странах мира и Украине – смотрите на инфографике «Слово и дело».

Дизель является важным фактором транспортных и грузовых расходов, поэтому его подорожание влияло на общий уровень инфляции. Высокие цены стали дополнительным бременем для потребителей, фермеров и предприятий.

Расходы на топливо также были одним из факторов, которые помогли демократам на промежуточных выборах в этом месяце отобрать обе палаты Конгресса у республиканцев президента США Дональда Трампа.

По данным сервиса GasBuddy, отслеживающего цены на топливо, в субботу средняя розничная стоимость дизеля в США составляла 5,998 доллара за галлон.

3 сентября цена поднялась до 5,820 доллара за галлон, превысив предыдущий рекорд, установленный после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. Уже 10 сентября дизель стоил более 6 долларов за галлон, а 22 сентября его цена достигла исторического максимума – 6,519 доллара.

В Калифорнии стоимость дизельного топлива ненадолго превышала 10 долларов за галлон. На цены в штате влияют ограниченные мощности нефтеперерабатывающих заводов и более строгие, чем в других регионах США, требования к качеству топлива.

Администрация Дональда Трампа ввела ряд мер, чтобы сдержать подорожание. В частности, временно отменила федеральные налоги на дизельное топливо, окрашенное в красный цвет, ослабила санкции в отношении российского топлива и запустила программу поддержки на 8 млрд долларов. Последняя должна помочь фермерам компенсировать дополнительные расходы на топливо во время осенней уборки урожая. Впрочем, эти шаги дали лишь ограниченный результат. Рынок по-прежнему испытывал давление из-за опасений относительно поставок топлива, связанных с войной с Ираном.

Напомним, мировые цены на нефть в четверг, 12 ноября, снизились более чем на доллар за баррель на фоне ожиданий возможного перемирия между Украиной и россией, а также ослабления опасений по поводу эскалации войны на Ближнем Востоке. Дополнительное давление на рынок оказывают рост добычи ОПЕК+ и увеличение запасов нефти в США.

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