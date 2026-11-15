Картину Ван Гога, которая может установить ценовой рекорд, требуют снять с аукциона: в чем причина

Потомки бывших владельцев картины Винсента Ван Гога «Цветущие каштаны» требуют остановить ее продажу на аукционе Sotheby’s, запланированном на 18 ноября в Нью-Йорке. Семья утверждает, что произведение могли продать под давлением нацистов в 1936 году. Картину оценивают в 180 млн долларов.

Об этом пишет The New York Times и The Telegraph.

15 августа 2026, 13:32 Украли за три минуты: в Италии нашли картины известных художников Итальянская полиция нашла три картины Поля Сезанна, Пьера-Огюста Ренуара и Анри Матисса, которые в марте украли из музея недалеко от Пармы. Общую стоимость работ оценивают более чем в €9 млн.

Картину «Цветущие каштаны» (Châtaigniers en fleurs) Ван Гог написал в 1890 году недалеко от Парижа. Если полотно продадут по заявленной оценке, оно установит новый аукционный рекорд для работ художника.

По данным Sotheby’s, в 1909 году картину приобрел немецкий издатель Самуэль Фишер, основатель издательства S. Fischer Verlag. После его смерти в 1934 году произведение перешло к семье, в частности к его зятю Готфриду Берманну Фишеру.

После прихода нацистов к власти издательство столкнулось с преследованиями, а Берманн Фишер был вынужден покинуть Германию. Картину передали арт-дилеру Вальтеру Файльхенфельдту, который продал ее в 1936 году.

Впоследствии полотно несколько раз меняло владельцев, а в 1975 году его приобрела аргентинская семья Блакьер, которая теперь выставляет произведение на аукцион.

Наследники Фишеров утверждают, что продажа картины в 1936 году могла быть вынужденной из-за преследования евреев нацистским режимом. Они требуют остановить торги, если аукционный дом не докажет, что сделка была добровольной.

Представители семьи ссылаются на Вашингтонские принципы 1998 года, которые предусматривают поиск справедливых решений по делам о произведениях искусства, утраченных в результате нацистских преследований.

В Sotheby’s заявили, что исследование истории владения картиной пока не установило факта принудительной продажи. В то же время аукционный дом сообщил о переговорах с наследниками для поиска взаимоприемлемого решения.

Напомним, ранее в Италии нашли три украденные картины Поля Сезанна, Пьера-Огюста Ренуара и Анри Матисса общей стоимостью более 9 млн евро.

Также в США случайно нашли гравюру Пабло Пикассо, украденную в 2018 году. Работа на протяжении нескольких лет висела в квартире в Милуоки.

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