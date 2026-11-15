Иран сообщил об ударе по базе в Бахрейне, но не исключил соглашения с США

Иран заявил об ударе шестью беспилотниками по американской военной базе в Бахрейне. При этом Тегеран сообщил о готовности к переговорам с США по завершению конфликта.
Об этом сообщает Bloomberg.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что 15 ноября атаковал вертолетную базу Аль-Риффа в Бахрейне в ответ на действия американских военных.
Иранская сторона утверждает, что удар был успешным. В то же время военные Бахрейна сообщили о перехвате и уничтожении воздушных целей.
В тот же день председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что путь к завершению конфликта с США остается открытым, если Вашингтон примет требования Тегерана.
При этом он предупредил, что в случае возобновления американских ударов иранские военные сами будут определять географию боевых действий.
Основными разногласиями между странами остаются иранская ядерная программа и контроль над судоходством в Ормузском проливе.
Напомним, 14 ноября сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность не возобновлять масштабные удары по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им йеменские хуситы не прибегнут к новым провокациям. При этом Вашингтон не исключает военного сценария.
13 ноября стало известно о прибытии директора израильской разведки «Моссад» Романа Гофмана в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками по поводу войны с Ираном. По данным СМИ, Израиль пытался убедить США возобновить военную операцию.
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