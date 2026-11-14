Сенаторы США требуют от Маска сохранить документы об ограничении Starlink для Украины – WSJ

Демократы в Сенате США требуют от основателя SpaceX Илона Маска сохранить все документы и переписку, связанные с ограничениями работы спутниковых систем Starlink и Starshield для Украины. В Конгрессе планируют проверить, кто принимал решение об ограничении связи и были ли к этому причастны представители американской администрации.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо сенаторов, которое оказалось в распоряжении издания.

16 октября 2026, 09:27 Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый Дом Украине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

Обращение к Маску подписали сенаторы Джин Шахин и Крис Кунс. Они указывают на перебои в работе спутниковых систем в период с 13 по 24 октября, а также 12 ноября. По их словам, ограничения негативно повлияли на работу украинских военных.

Сенаторы требуют сохранить все документы с 1 сентября, в частности, переписку между Маском, руководством SpaceX, Белым домом и Пентагоном. Также они хотят выяснить, согласовывал ли кто-то вне компании решение об ограничении доступа Украины к спутниковой связи.

Отдельную обеспокоенность сенаторов вызывает то, что от работы систем SpaceX зависят важные каналы военной связи и управления украинскими беспилотниками и средствами перехвата.

Демократы планируют начать масштабные расследования действий администрации Трампа после получения большинства в обеих палатах Конгресса. Новый состав законодательного органа начнет работу в январе.

Пока что сенаторы требуют от SpaceX подтвердить сохранение документов и ответить на их вопросы до 30 ноября.

Напомним, впервые перебои в работе спутниковых терминалов возникли 13 октября. Тогда Маск и представители администрации Трампа давали противоречивые объяснения относительно того, кто мог принять решение об ограничении. В конце концов, через две недели, Starshield возобновил нормальную работу.

Впрочем, 12 ноября стало известно, что украинские защитники в течение нескольких дней снова фиксировали масштабные перебои в работе системы Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за установленного лимита скорости до 161 км/ч силы ПВО потеряли возможность эффективно перехватывать российские реактивные беспилотники, что повлекло за собой ряд попаданий.

Издание Financial Times со ссылкой на украинских должностных лиц сообщало, что Белый дом мог намеренно замедлить работу спутниковой связи Starlink, чтобы усилить переговорные позиции россии относительно завершения войны.

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