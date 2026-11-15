В Ивано-Франковске задержали 20-летнего студента по подозрению в поджогах авто по заказу рф

В Ивано-Франковске правоохранители задержали 20-летнего студента, которого подозревают в поджогах трех автомобилей по заказу российских спецслужб. Также полиция проверяет его причастность к поджогу машины военнослужащего ВСУ.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

10 октября 2026, 01:06 Следствие: 14-летнюю девушку, которая якобы имела чувства к куратору из рф, подозревают в убийстве военного Несовершеннолетнюю девушку обвиняют в убийстве военного ВСУ по заказу российских спецслужб и поджоге военного автомобиля. Дела передали в суд.

По данным следствия, в течение трех ночей, с 13 по 15 ноября, в Ивано-Франковске произошли поджоги четырех автомобилей. Еще две машины получили повреждения в результате пожара.

В ночь на 13 ноября на улице Карпатской повредили Audi и Jeep Compass. Следующей ночью на Южном бульваре подожгли Volkswagen Transporter, а 15 ноября на улице Набережной загорелся Volkswagen Touareg.

Полицейские совместно с сотрудниками СБУ установили личность предполагаемого поджигателя и задержали его в ночь на 15 ноября неподалеку от места последнего возгорания.

По версии следствия, студент нашел в социальных сетях объявление о легком заработке. Впоследствии российский куратор предложил ему деньги за поджоги автомобилей.

Для подтверждения выполнения заданий подозреваемый снимал поджоги на видео и отправлял записи куратору через мессенджер. При осмотре его телефона правоохранители обнаружили соответствующие видеозаписи.

По месту жительства парня изъяли одежду, обувь и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отдельно правоохранители проверяют причастность парня к поджогу Volkswagen Transporter, который принадлежит военнослужащему ВСУ. Этот эпизод расследуют по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в октябре в суд передали дело 14-летней девочки, которую обвиняют в убийстве военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. По данным правоохранителей, ранее она также подожгла военный автомобиль, за что кураторы обещали ей тысячу долларов.

Кроме того, в августе в Киеве к девяти годам лишения свободы приговорили женщину, которая взорвала автомобиль военнослужащего по заказу российского куратора.

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