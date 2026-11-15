Сибига ответил на требования путина о новом порядке безопасности в Европе

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал предложения владимира путина о пересмотре европейской системы безопасности. По его словам, россия может договариваться о прекращении огня, а не о разделе сфер влияния в Европе.

Об этом он написал в своем обращении, опубликованном Министерством иностранных дел Украины.

14 ноября 2026, 09:23 NYT раскрыло содержание российского документа с требованиями к НАТО и Украине По информации издания, документ фактически повторяет требования, которые россия выдвинула США и НАТО в декабре 2021 года, незадолго до полномасштабного вторжения в Украину.

Сибига отметил, что путин пытается перекроить европейский порядок безопасности, представляя себя участником Ялтинской конференции 1945 года.

«Проблема в том, что для выдвижения идей такого масштаба сначала нужно выиграть мировую войну», – подчеркнул министр.

Он напомнил, что за более чем четыре года войны россия так и не достигла целей своего вторжения. По приведенным им данным, российские потери превысили 1,6 млн военнослужащих убитыми и ранеными, в том числе 54 400 только за октябрь.

«На данном этапе максимум, о чем путин может договариваться, – это справедливое прекращение огня вдоль текущей линии соприкосновения, а не сферы влияния в Европе», – заявил Сибига.

Глава МИД также подчеркнул, что в Европе уже существует система безопасности, которую россия постоянно нарушает. По его мнению, для обеспечения стабильности на континенте необходимо прекратить российскую агрессию против Украины.

Напомним, 14 ноября The New York Times сообщила о российском документе с требованиями сократить военное присутствие НАТО в Восточной Европе до уровня 1997 года, ограничить ядерную защиту европейских государств и прекратить военную помощь Украине.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал неприемлемыми сообщения о российских требованиях относительно выхода страны из НАТО и вывода военных баз Альянса из стран Балтии. Пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что такие требования выдвигались.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.