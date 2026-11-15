Лубинец рассказал о встрече с Меланией Трамп в Белом доме

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец лично пообщался с первой леди США Меланией Трамп в Белом доме. Во время разговора он поднял вопросы возвращения украинских детей, освобождения пленных и поиска пропавших без вести.

Об этом омбудсмен сообщил в Telegram.

12 ноября 2026, 09:57 Украина готовит новые гуманитарные миссии при поддержке Мелании Трамп – Лубинец Украина готовит новые гуманитарные миссии для спасения граждан из оккупации. Мелания Трамп подтвердила готовность поддержать их проведение, сообщил Лубинец.

По словам Лубинца, разговор состоялся после официальной части мероприятия в Белом доме. Украинский омбудсмен вместе со своей командой обсудил с Меланией Трамп три гуманитарных направления.

Речь шла о возвращении незаконно перемещенных и депортированных украинских детей, освобождении военнопленных и незаконно задержанных гражданских лиц Украины, а также поиске людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Лубинец подчеркнул необходимость сохранять международное внимание к этим вопросам и переходить от публичных обсуждений к совместным действиям.

«Со своей стороны мы открыты к дальнейшему взаимодействию и готовы продолжать работу по каждому из этих направлений», – отметил он.

Омбудсмен также поблагодарил первую леди США за личный разговор, внимание к поднятым вопросам и поддержку Украины.

По его словам, гуманитарная миссия в Олешках продемонстрировала возможности сотрудничества в решении сложных гуманитарных задач. Лубинец выразил убеждение, что этот опыт необходимо развивать и в дальнейшем.

Напомним, 12 ноября Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина готовит новые гуманитарные миссии при участии американских партнеров. По его словам, Мелания Трамп подтвердила готовность поддерживать такие инициативы.

Кроме того, 14 ноября Лубинец рассказал о подготовке обмена, в ходе которого домой могут вернуться не менее тысячи украинцев. Омбудсмен также предложил включить в обмен гражданских лиц.

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