Генштаб сообщил об ударах по аэродрому «Ахтубинск» и базе дронов рф

В ночь на воскресенье, 15 ноября, Силы обороны Украины нанесли удары по российскому военному аэродрому «Ахтубинск» в Астраханской области и месту хранения и запуска ударных беспилотников в Орловской области. На первом объекте после атаки зафиксировали мощную вторичную детонацию.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Аэродром «Ахтубинск» расположен примерно в 650 километрах от линии боевого соприкосновения. Там дислоцируется 929-й государственный летно-испытательный центр минобороны рф – одна из главных площадок для испытания новой российской военной авиационной техники и вооружения. Перед применением в войне против Украины там испытывают новейшие самолеты и ракеты.

Кроме того, аэродром используют для базирования истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые атакуют украинские города и позиции управляемыми авиабомбами.

По данным Генштаба, в результате удара на территории «Ахтубинска» произошла мощная вторичная детонация на складе, где хранились комплекты к управляемым авиационным ракетам.

Также украинские военные поразили подвижный радиовысотомер ПРВ-13. Этот комплекс предназначен для измерения высоты полета воздушных объектов и определения их координат.

Еще одной целью стал дронопорт «Цимбулова» в Орловской области – место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников. Оттуда российские военные запускают дроны для атак на украинские города, энергетические объекты и гражданскую инфраструктуру.

В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали несколько регионов россии. В Таганроге повреждены две электроподстанции и автомобильный мост, а в Нижнекамске сообщают о пожаре на нефтехимическом заводе.

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