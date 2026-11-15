Более чем в 30 городах Португалии протестовали против стремительного роста цен на жилье

В субботу, 14 ноября, десятки тысяч людей вышли на улицы португальских городов, протестуя против стремительного подорожания жилья. Участники акций требуют ограничить рост арендной платы и увеличить количество доступного жилья.

Об этом пишет AP.

19 августа 2026, 16:59 Что выводит людей на улицы в 2026 году: причины протестов в странах мира Протестные настроения в странах мира. На инфографике – где в 2026 году проходят митинги и по каким причинам.

Марши прошли более чем в 30 городах и поселках по всей стране. К протестам под лозунгом «Мы не позволим им украсть наше право на жилье» присоединились люди разных возрастов – от подростков до пенсионеров.

В Лиссабоне шествие сопровождали барабаны, музыка и скандирование. Протестующие также несли большие транспаранты и флаги. Среди основных требований активистов – установление предельного уровня повышения арендной платы, усиление правовой защиты арендаторов от выселения и увеличение предложения доступного жилья.

Согласно статистике, стоимость недвижимости в Португалии росла значительно быстрее, чем доходы населения. В частности, по данным Евростата, опубликованным на прошлой неделе, в 2015–2025 годах соотношение цен на жилье к доходам в стране увеличилось на 61 процент. Это самый высокий показатель среди государств Европейского Союза.

На втором месте оказались Нидерланды, где этот показатель вырос на 34 процента.

В то же время существенно подорожала и аренда жилья. По данным португальского правительства, с 2020 года ее стоимость увеличилась на 68 процентов.

Напомним, в начале ноября в португальской столице Лиссабоне и городе Порту правоохранители силой разогнали палаточные городки протестующих, выступающих против нового правительственного законопроекта об аренде жилья.

Параллельно во Франции десятки тысяч людей уже несколько раз выходили на протесты против роста цен и ухудшения государственных услуг.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.