100% миссий срываются: ограничения Starshield фактически парализовали работу украинских военных

Украинские военные уже третий день сталкиваются с системными ограничениями работы спутниковой системы Starshield, которую используют для разведки и перехвата российских дронов. Из-за ограничения скорости полета беспилотников на данный момент срываются 100% миссий. В то же время компания SpaceX отрицает какие-либо изменения в работе системы.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на украинских должностных лиц.

16 октября 2026, 09:27 Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый Дом Украине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

Как отмечает издание, украинское правительство обратилось в Пентагон и компанию SpaceX Илона Маска с просьбой объяснить новые ограничения, которые нарушают работу спутниковой системы, используемой украинскими военными для перехвата российских беспилотников.

По словам президента Владимира Зеленского, украинские подразделения фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Кроме того, украинское должностное лицо рассказало Axios, что проблемы продолжаются уже три дня, а масштабы ограничений постепенно росли.

«В первый день ограничения составляли 10%, во второй – 50%, а сегодня 100% миссий срываются из-за ограничений», – сообщил он.

Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник уточнил, что система Starshield прекращает работать, когда скорость полета беспилотников превышает 100 миль в час (приблизительно 161 км/ч). По его словам, украинская сторона на данный момент не получила объяснений от SpaceX или Пентагона относительно причин таких ограничений.

В то же время в SpaceX опровергли информацию об изменениях в работе системы.

«Это неправда. Никаких изменений не было», – заявили в компании в ответ на запрос Axios.

По словам Зеленского, новые ограничения начали действовать незадолго до встречи представителей президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа с российским диктатором владимиром путиным в Кремле 12 ноября.

На сообщения о сбоях также отреагировала двухпартийная группа поддержки Украины в Конгрессе США. Ее представители заявили, что чрезвычайно обеспокоены ситуацией и требуют от администрации Трампа и SpaceX полного объяснения причин ограничений.

Axios напоминает, что Украина использует две спутниковые системы SpaceX. Коммерческий Starlink обеспечивает связь и логистику на поле боя, тогда как Starshield предназначен для государственных и военных заказчиков. Украина получает доступ к нему в рамках соглашения с правительством США и использует для управления разведывательными беспилотниками и перехвата российских ударных дронов.

Это уже второй случай за последние недели, когда Украина сообщает об ограничениях работы Starshield.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируют серьезные сбои в работе Starshield.

А СМИ сообщали, что Штаты могли намеренно замедлить скорость Starlink для давления на Украину в рамках переговоров с рф.

В Еврокомиссии призвали американскую компанию SpaceX в срочном порядке восстановить полноценную работу спутниковой связи Starshield в Украине.

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