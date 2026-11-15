Иран готовит покушение на Трампа и высокопоставленных чиновников США – Israel Hayom

Израильская разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о предполагаемой подготовке Ираном покушений на президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации. По данным СМИ, в Вашингтоне усилили меры безопасности.

Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на высокопоставленные источники в Израиле и США.

13 ноября 2026, 18:52 Руководитель Моссада прибыл в Вашингтон для обсуждения войны с Ираном – СМИ Директор израильской разведывательной службы Моссад Роман Гофман прибыл в Вашингтон для переговоров с Белым домом по ситуации с Ираном.

По информации издания, Иран якобы планирует использовать для нападений беспилотники со взрывчаткой. Полученные разведданные, как утверждают собеседники, повлияли на позицию Трампа относительно переговоров с Тегераном.

На фоне этих сообщений в США усилили охрану руководства страны. По данным источников, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и министр финансов Скотт Бессент временно переехали на военные базы.

Сам Трамп, как сообщается, сократил количество публичных выступлений. Во время мероприятий с его участием ввели дополнительные меры безопасности.

Напомним, 13 ноября стало известно, что директор Моссада Роман Гофман прибыл в Вашингтон для переговоров по поводу войны с Ираном. По данным Axios, он планировал встретиться с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом на фоне попыток Израиля убедить США возобновить военную операцию.

14 ноября сообщалось, что Дональд Трамп рассматривает возможность не возобновлять масштабные удары по Ирану, если Тегеран или поддерживаемые им хуситы не прибегнут к новым провокациям. Окончательного решения относительно дальнейших военных действий США не приняли.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.