Штаты могли намеренно замедлить скорость Starlink для давления на Украину – FT

Администрация США могла намеренно ограничить скорость работы спутниковой связи Starlink, чтобы усилить позиции россии во время переговоров по завершению войны. Из-за этого украинским военным стало сложнее перехватывать российские реактивные беспилотники.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.
По словам президента Владимира Зеленского, несколько дней украинские военные фиксировали систематические ограничения скорости Starshield – военной версии Starlink, которую финансирует Пентагон. В частности, скорость соединения была ограничена до 161 км/ч на фронте и оккупированных территориях.
Один из украинских чиновников заявил FT, что Киев не считает эти перебои случайными. По его словам, Киев обратился к американской стороне, чтобы выяснить все обстоятельства.
Вместе с тем, SpaceX, Белый дом и американское посольство в Украине не предоставили изданию комментариев.
Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украине уже несколько дней фиксируют серьезные сбои в работе Starshield.
А ранее СМИ писали о том, что США до этого неоднократно просили Илона Маска ограничивать Starlink в одних странах и включать в других.
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