Штаты могли намеренно замедлить скорость Starlink для давления на Украину – FT

Администрация США могла намеренно ограничить скорость работы спутниковой связи Starlink, чтобы усилить позиции россии во время переговоров по завершению войны. Из-за этого украинским военным стало сложнее перехватывать российские реактивные беспилотники.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

16 октября 2026, 09:27 Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый Дом Украине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

По словам президента Владимира Зеленского, несколько дней украинские военные фиксировали систематические ограничения скорости Starshield – военной версии Starlink, которую финансирует Пентагон. В частности, скорость соединения была ограничена до 161 км/ч на фронте и оккупированных территориях.

Один из украинских чиновников заявил FT, что Киев не считает эти перебои случайными. По его словам, Киев обратился к американской стороне, чтобы выяснить все обстоятельства.

Вместе с тем, SpaceX, Белый дом и американское посольство в Украине не предоставили изданию комментариев.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украине уже несколько дней фиксируют серьезные сбои в работе Starshield.

А ранее СМИ писали о том, что США до этого неоднократно просили Илона Маска ограничивать Starlink в одних странах и включать в других.

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