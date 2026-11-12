В Еврокомиссии призвали SpaceX возобновить работу Starshield в Украине

Американская компания SpaceX должна в срочном порядке восстановить полноценную работу спутниковой связи Starshield в Украине.
Об этом заявил спикер Европейской комиссии Тома Ренье, его цитирует Европейская правда.
В Брюсселе отметили, что сообщения о новых перебоях в работе системы вызывают серьезную обеспокоенность, ведь они могут влиять на способность украинских военных отражать российские атаки.
Он напомнил, что Украина уже не в первый раз сталкивается с перебоями в работе Starshield. По словам Ренье, эти сообщения неприемлемы, если их подтвердят.
«Услуги Starshield необходимо срочно восстановить, чтобы украинские военные могли поддерживать связь, защищать своих граждан и защищать свою территорию», – добавил представитель Еврокомиссии.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине уже несколько дней фиксируют серьезные сбои в работе Starshield.
А СМИ сообщали, что Штаты могли намеренно замедлить скорость Starlink для давления на Украину в рамках переговоров с рф.
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