В Украине уже несколько дней фиксируют серьезные сбои в работе Starshield – Зеленский

Украинские военные уже несколько дней фиксируют значительные сбои в работе Starshield вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях. Из-за системных ограничений скорости до 161 км/ч украинские средства перехвата не успевают сбивать российские реактивные дроны, что уже привело к попаданиям.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам докладов министра обороны Евгения Хмары и Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

16 октября 2026, 09:27 Чем важен Starshield для Украины и кто на самом деле управляет им – Илон Маск или Белый Дом Украине ограничили доступ к Starshield – «старлинку» для военных, а Маск и Трамп перекладывают ответственность друг на друга. Чем важны эти спутники и кто ими управляет – на инфографике «Слово и дело».

По словам главы государства, украинские подразделения в течение нескольких дней фиксируют значительные нарушения в работе Starshield над территорией Украины, в частности вдоль всей линии фронта и на временно оккупированных территориях.

Речь идет о системном ограничении скорости Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль в час). Украинские военные уже проверили обстоятельства и установили, что это не случайные технические ошибки, а именно системное ограничение.

Зеленский подчеркнул, что такие ограничения существенно усложняют перехват российских реактивных беспилотников. По его словам, уже зафиксированы попадания из-за того, что средства поражения не могут развить достаточную скорость и вовремя перехватить вражеские цели.

«Для нас речь идет прежде всего о значительном усложнении перехвата российских реактивных дронов. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства поражения не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить», – отметил Зеленский.

В настоящее время украинская сторона пытается выяснить все обстоятельства введения таких ограничений совместно с американскими партнерами.

Напомним, с 13 октября украинские военные фиксировали проблемы со Starlink и Starshield. Ограничение скорости, установленное для терминалов, помешало ряду операций и повлияло на способность ПВО уничтожать воздушные цели.

24 октября после почти двух недель перебоев в работе спутниковых систем, Министерство обороны Украины подтвердило восстановление скорости на Starlink и Starshield.

Ранее СМИ писали о том, что США до этого неоднократно просили Маска ограничивать Starlink в одних странах и включать в других.

Представители Сената США направили Илону Маску письмо с требованием сохранить документы, связанные с замедлением работы системы Starshield в Украине. В то же время генеральный инспектор Пентагона отказался расследовать недавние ограничения в работе Starlink и Starshield в Украине. Вместо этого он посоветовал сенаторам обратиться к Военно-воздушным силам США.

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