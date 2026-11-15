Из-за новых ударов рф без света остались потребители двух областей

Российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов часть потребителей Днепропетровской и Запорожской областей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Днепропетровской и Запорожской областных военных администрациях, а также в «Укрэнерго» и Министерстве энергетики.

15 ноября 2026, 08:51 Ночная атака на Украину: россияне применили 132 дрона, есть попадания на десятках объектов В ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 беспилотниками различных типов, в том числе 78 реактивными.

В двух регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. На Днепропетровщине обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

В Запорожской области без света осталось значительное количество потребителей, в том числе в областном центре.

Руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

«Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток», – отметил он.

Больницы, объекты критической инфраструктуры и другие важные учреждения перешли на резервные источники питания.

Напомним, 14 ноября в результате российского удара по энергетическому объекту ДТЭК на севере Одесской области без света остались почти 50 тысяч семей. Восстановление поврежденного оборудования потребует времени.

Ранее, 13 ноября, сообщалось об обесточивании в 12 областях Украины после новых российских ударов по энергетическим объектам. Наибольшие повреждения зафиксировали на высоковольтных подстанциях.

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