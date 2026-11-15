Из-за новых ударов рф без света остались потребители двух областей

Общество
Читати українською
Больницы, объекты критической инфраструктуры и другие важные учреждения перешли на резервные источники питания.
Getty Images

Российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов часть потребителей Днепропетровской и Запорожской областей осталась без электроснабжения.

Об этом сообщили в Днепропетровской и Запорожской областных военных администрациях, а также в «Укрэнерго» и Министерстве энергетики.

Ночная атака на Украину: россияне применили 132 дрона, есть попадания на десятках объектовВ ночь на 15 ноября российские войска атаковали Украину 132 беспилотниками различных типов, в том числе 78 реактивными.

В двух регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. На Днепропетровщине обесточены населенные пункты Днепровского и Каменского районов.

В Запорожской области без света осталось значительное количество потребителей, в том числе в областном центре.

Руководитель «Запорожьеоблэнерго» Андрей Стасевский сообщил, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

«Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, делаем все возможное, чтобы вернуть свет до конца суток», – отметил он.

Больницы, объекты критической инфраструктуры и другие важные учреждения перешли на резервные источники питания.

Напомним, 14 ноября в результате российского удара по энергетическому объекту ДТЭК на севере Одесской области без света остались почти 50 тысяч семей. Восстановление поврежденного оборудования потребует времени.

Ранее, 13 ноября, сообщалось об обесточивании в 12 областях Украины после новых российских ударов по энергетическим объектам. Наибольшие повреждения зафиксировали на высоковольтных подстанциях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Запорожская область Днепропетровская область Энергетика Атака рф на Украину
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Из-за новых ударов рф без света остались потребители двух областей
Цены на дизельное топливо в США упали после двух месяцев рекордного подорожания
Картину Ван Гога, которая может установить ценовой рекорд, требуют снять с аукциона: в чем причина
Более чем в 30 городах Португалии протестовали против стремительного роста цен на жилье
Лубинец рассказал о встрече с Меланией Трамп в Белом доме
Российские войска усилили механизированные атаки возле Доброполья и Константиновки
Генштаб подтвердил удары по трем предприятиям в Татарстане и Брянской области
Более 2300 дронов и 1590 авиабомб: Зеленский рассказал об атаках рф в течение недели
Байден назвал Зеленского упрямым, а путина сравнил с подростком
Сибига ответил на требования путина о новом порядке безопасности в Европе
Больше новостей