SpaceX впервые перехватила верхнюю ступень ракеты Starship после полета вокруг Земли

Компания SpaceX Илона Маска впервые успешно вернула и поймала верхнюю ступень сверхтяжелой ракеты Starship с помощью механических манипуляторов на стартовой башне. Это стало важным этапом в испытаниях системы многоразового использования ракеты.

Об этом сообщает CNBC.

29 сентября 2026, 17:28 Starship – впервые на орбите. Что известно о крупнейшем космическом корабле в истории Компания SpaceX Илона Маска впервые запустила на орбиту Starship. На инфографике «Слово и дело» – что известно о корабле, который должен доставить людей на Луну и Марс.

Исторический захват произошел на космодроме Starbase в Техасе. Для этого SpaceX использовала специальные механические «руки», которые называют «палочки». Они закреплены на стартовой башне, которую компания прозвала Mechazilla.

Во время 15-го испытательного полета SpaceX впервые попыталась вернуть таким способом обе части ракеты – ускоритель и верхнюю ступень. Однако с первой частью план не удался, а ускоритель взорвался еще до контакта с водой в Мексиканском заливе.

Верхняя ступень продолжила полет, вышла на орбиту и 14 раз облетела Землю. После этого она успешно вернулась к стартовой площадке, где ее захватили механические манипуляторы башни.

Во время этого испытания SpaceX также вывела на орбиту еще 26 новых спутников Starlink V3. Они должны расширить сеть спутникового интернета компании, которая уже насчитывает более 11 тысяч аппаратов на низкой околоземной орбите.

Как известно, SpaceX хочет, чтобы Starship в конце концов стала многоразовой ракетой.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 сентября 2026 года SpaceX впервые вывела Starship на орбиту. Это было 14-е испытание ракеты, которую NASA планирует использовать для полетов на Луну, а Илон Маск – для будущих миссий на Марс.

Также отмечалось, что SpaceX Илона Маска планирует вывести на орбиту до миллиона спутников, которые будут выполнять роль космических дата-центров для обработки данных искусственного интеллекта.

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