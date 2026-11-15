В Средиземном море проверили танкер из российского теневого флота: что выяснили

Военно-морские силы Евросоюза проверили в Средиземном море танкер MV MIDAG, который подозревают в связях с российским теневым флотом. Осмотр подтвердил, что судно использовало фальшивый флаг.

Об этом говорится в публикации верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в соцсети Х.

1 июня 2026, 12:46 Нефть – российская, судно – панамское. Под чьими флагами ходит теневой флот рф Большинство нефтяных танкеров теневого флота рф ходят под регистрацией стран Африки и Карибского бассейна, которые предлагают «удобные флаги». Абсолютный лидер – Камерун: 129 судов. Полный список стран – на инфографике.

Проверку провели 13 ноября в рамках военной операции Евросоюза по Общей политике безопасности и обороны (CSDP). Судно осмотрели в соответствии со статьей 110 Конвенции ООН по морскому праву. По результатам проверки выяснилось, что танкер MV MIDAG ходил под фальшивым флагом. Это подтвердило подозрения относительно его связей с российским теневым флотом.

В Евросоюзе подчеркнули, что продолжат противодействовать деятельности такого флота не только с помощью морских проверок, но и дипломатическими средствами. Каллас также заявила, что следующим шагом может стать усиление санкционного давления на россию.

В понедельник, 16 ноября, министры иностранных дел стран ЕС должны утвердить новые санкционные списки. Ограничения, в частности, планируют ввести против банков, покупателей российской нефти и компаний, поддерживающих деятельность теневого флота.

Напомним, в октябре Военно-морские силы Франции перехватили в Индийском океане танкер DF Peak, который относится к российскому теневому флоту. Судно подозревают в использовании фальшивого флага и участии в незаконной транспортировке топлива.

Перед этим российский диктатор владимир путин заявил, что Москва якобы будет «зеркально» отвечать на попытки западных стран захватывать российские торговые суда.

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