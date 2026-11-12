Укрэнерго обнародовало графики отключений света на 13 ноября

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Укрэнерго пронозирует, что 13 ноября в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии.
Фото: Pexels

В четверг, 13 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергииВ ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

Для бытовых потребителей ограничения составят от 1,5 до 3 очередей, для промышленности будут применяться графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Украинцам рекомендуют следить за обновлением и проверять время и продолжительность отключений на официальных страницах своих операторов систем распределения.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», 23% украинцев хотели бы временно переехать на зиму туда, где ситуация с электроснабжением и отоплением более стабильная, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

Также сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток.

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