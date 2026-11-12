Уиткофф после встречи с путиным анонсировал новый раунд переговоров, к нему присоединится Европа

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с главой кремля владимиром путиным в Москве. В частности, Уиткофф объявил о договоренности относительно нового раунда трехсторонних переговоров, к которым присоединятся представители Европы.

Об этом сообщает CNN, цитируя заявление Уиткоффа и Кушнера журналистам в московском аэропорту «Внуково».

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

«Я думаю, прогресс достигнут. Я думаю, он был достигнут сегодня утром. Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу», – заявил спецпредставитель лидера США.

При этом дату и место новой встречи он не назвал. Уиткофф также подтвердил, что к следующим переговорам по урегулированию войны в Украине присоединятся представители Европы.

«Они наши партнеры, и для них важно принимать участие», – говорится в его заявлении.

Как отмечается, на встрече с главой кремля Уиткофф выразил желание, чтобы представители стран ЕС присоединились к следующему раунду переговоров.

«Европейцы хотят, чтобы эта война действительно закончилась и чтобы после нее наступил длительный мир», – добавил Кушнер.

11 ноября 2026, 12:39 Европа между США и россией: какие риски новый формат переговоров создает для Украины Алексей Буряченко объяснил, почему Европу привлекают к переговорам в Абу-Даби, какие риски новый формат создает для Украины и может ли россия усилить гибридное давление на европейские страны.

Напомним, спецпосланники США Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву рано утром 12 ноября. После переговоров с путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Накануне Зеленский рассказал, что американская сторона во время переговоров пытается найти «разные модификации» того, как решить территориальный вопрос для урегулирования войны. В частности, на переговорах часто звучит тема Донбасса.

Как известно, по данным СМИ, путин во время переговоров с Кушнером и Уиткоффом предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Олешками.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

Также Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.