Уиткофф после встречи с путиным анонсировал новый раунд переговоров, к нему присоединится Европа

Спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер завершили переговоры с главой кремля владимиром путиным в Москве. В частности, Уиткофф объявил о договоренности относительно нового раунда трехсторонних переговоров, к которым присоединятся представители Европы.
Об этом сообщает CNN, цитируя заявление Уиткоффа и Кушнера журналистам в московском аэропорту «Внуково».
«Я думаю, прогресс достигнут. Я думаю, он был достигнут сегодня утром. Люди не думали, что мы возобновим трехсторонние переговоры. Мы их возобновили. Мы назначили новую встречу», – заявил спецпредставитель лидера США.
При этом дату и место новой встречи он не назвал. Уиткофф также подтвердил, что к следующим переговорам по урегулированию войны в Украине присоединятся представители Европы.
«Они наши партнеры, и для них важно принимать участие», – говорится в его заявлении.
Как отмечается, на встрече с главой кремля Уиткофф выразил желание, чтобы представители стран ЕС присоединились к следующему раунду переговоров.
«Европейцы хотят, чтобы эта война действительно закончилась и чтобы после нее наступил длительный мир», – добавил Кушнер.
Напомним, спецпосланники США Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву рано утром 12 ноября. После переговоров с путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.
Накануне Зеленский рассказал, что американская сторона во время переговоров пытается найти «разные модификации» того, как решить территориальный вопрос для урегулирования войны. В частности, на переговорах часто звучит тема Донбасса.
Как известно, по данным СМИ, путин во время переговоров с Кушнером и Уиткоффом предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Олешками.
По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина представила на трехсторонних переговорах в Абу-Даби несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.
Также Зеленский заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»