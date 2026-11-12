В Краматорске приостанавливают работу последние отделения «ПриватБанка» и «Ощадбанка»

С понедельника, 16 ноября, в Краматорске на фоне ухудшения ситуации с безопасностью временно приостанавливает свою работу последнее отделение «ПриватБанка», а также все отделения и банкоматы «Ощадбанка».

Об этом сообщает Краматорский городской совет в соцсетях.

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«С 16 ноября временно приостанавливает работу отделение ПриватБанка, которое работало в Краматорске по улице Богдана Хмельницкого, 13 (в районе ЦУМа)», – говорится в заявлении.

В банке пояснили, что решение приняли из соображений безопасности посетителей и работников. Как отмечается, жители Краматорска смогут пользоваться онлайн-сервисами или обращаться в банки в соседних населенных пунктах.

Местные власти подчеркивают, что терминалы самообслуживания и банкоматы продолжают работу в более безопасных зонах города при условии стабильного энергоснабжения, связи и подъезда инкассации, а также работает круглосуточная служба поддержки по номеру 3700.

Кроме этого, в городе с 16 ноября также приостановят работу все отделения и банкоматы «Ощадбанка». Как отмечается, жители региона могут воспользоваться услугами банка в ближайших населенных пунктах:

г. Славянск, ул. Почтовая, 44;

с. Александровка, ул. Соборная, 11.

Также в сообщении отдельно обнародовали список ближайших доступных банкоматов «Ощадбанка» в других населенных пунктах.

Как известно, 8 октября на фоне усиления российского террора Донецкая ОВА приняла срочное решение об остановке работы общественного транспорта в Славянске и Краматорске.

Напомним, тогда в Краматорске по меньшей мере 33 гражданских погибли в результате российского удара по двум рейсовым автобусам. Количество раненых достигло 20 человек.

Также недавно сообщалось, что во время операции «Вивальди» украинские военные сорвали план российских оккупантов захватить Славянск и Краматорск.

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