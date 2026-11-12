СБУ заявила о разоблачении мужчины, готовившего покушение на командира бригады ДШВ

Служба безопасности Украины заявила о задержании в Николаеве мобилизованного военнослужащего, который, вероятно, готовил покушение на командира одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ. По версии следствия, мужчина должен передать российским спецслужбам координаты штаба, чтобы навести на него ракетный удар.

Заявление было опубликовано в Telegram-канале СБУ.

По данным спецслужбы, подозреваемый служил водителем и под этим поводом собирал информацию о местах нахождения командования бригады. Также он якобы передавал врагу данные о местах хранения и запуске украинских ударных беспилотников.

В СБУ утверждают, что мужчину завербовали через Telegram-каналы для знакомств, где он искал близкие отношения. Впоследствии он поддерживал связь с куратором из ФСБ через анонимный чат.

«На месте происшествия у злоумышленника изъяли смартфон с докладами российскому спецслужбу о подготовке к ликвидации боевого офицера ВСУ», – указано в сообщении. Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, недавно СБУ задержала двух военных рф, которые сбежали с фронта и направлялись в Киев.

Также сообщалось, что СБУ объявила подозрение адмиралу ЧФ рф из-за удара «Калибрами» по многоэтажке в Киеве.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.