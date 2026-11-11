В Укрэнерго сообщили, как будут действовать графики отключений в четверг

В четверг, 12 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения будут касаться всех категорий потребителей и составлять от одной до трех очередей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

5 ноября 2026, 09:03 ГАВ, СГАВ, ГПО: что означают разные виды отключений электроэнергии В ряде областей Украины начали действовать ГАВ и СГАВ на фоне ударов россии и похолодания. «Слово и дело» объясняет разные виды отключений электроэнергии и когда их вводят.

Для промышленных предприятий в течение всех суток будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной ограничений остаются последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики продолжают круглые сутки восстанавливать поврежденное оборудование и сети.

«Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения», – добавили в Укрэнерго.

Напомним, что армия российской федерации ударила ночью 11 ноября сразу по шести крупным подстанциям Украины. Также в результате атак россиян были повреждены линии электропередачи разного класса напряжения на Кировоградщине и Ривненщине.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело», треть опрошенных респондентов (33%) возлагает ответственность за возвращение обесточиваний в Украине на правительство и Минэнерго из-за ненадлежащей или несвоевременной подготовки защиты объектов.

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