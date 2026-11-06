Как будут отключать свет 7 ноября: прогноз Укрэнерго

Общество
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В субботу в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Фото: Getty Images

В субботу, 7 ноября, в части областей Украины в течение всех суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Ограничения затронут как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Удары по энергетике: угрожает ли украинским городам длительное отсутствие водыАлександр Харченко объяснил, почему удары по энергетике создают угрозу для работы систем водоснабжения, сколько могут длиться перебои с водой и какие запасы стоит иметь дома.

По информации компании, графики отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59. В зависимости от региона объем ограничений составит от двух до четырех очередей.

Для промышленности в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной таких мер остаются последствия массированных российских атак на энергетическую инфраструктуру. В Укрэнерго также предупредили, что из-за возможных новых обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним, накануне сообщалось, что в городах Украины будут разворачивать мобильные пункты помощи, если света не будет более суток.

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 6 ноября, худшая ситуация с подготовкой к зиме фиксируется в Киеве, из-за того, что городские власти не выполнили соответствующие решения, а население столицы столкнулось с длительными отключениями света и воды.

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Укрэнерго Энергетика Отключение электроэнергии Обстрел Война в Украине
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