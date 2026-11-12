Британия ввела санкции против всех 10 крупнейших нефтедобывающих компаний рф

Великобритания ввела санкции против российской компании «Славнефть», став первой страной, которая наложила ограничения на все десять крупнейших нефтедобывающих предприятий рф.

Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Новые ограничения ввели на фоне саммита Европейского политического сообщества в Дублине, где европейские лидеры, в частности, обсуждают войну россии против Украины.

В четверг, 12 ноября, в Лондоне объявили о санкциях против российской нефтяной компании «Славнефть», а также ряда связанных с энергетикой предприятий и судов. В новый санкционный пакет вошли суда, перевозящие российскую нефть и сжиженный природный газ, крупные угольные компании и проект «Восток Ойл» компании «Роснефть».

В частности, ранее британское правительство уже ввело санкции против таких крупных компаний энергосектора, как российские «Транснефть», «Роснефть» и «Лукойл».

Отныне после включения «Славнефти» в санкционный список ограничения распространяются на все десять крупнейших нефтедобывающих компаний рф.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заявил, что новые меры должны ограничить доходы Москвы от экспорта нефти и способствовать прекращению войны против Украины.

«Мирные переговоры по Украине продвинулись вперед, но сейчас не время для самоуспокоения. Мы должны и в дальнейшем усиливать давление на россию, чтобы добиться полного и немедленного прекращения огня. Сейчас нам всем нужно воспользоваться импульсом, который набрали переговоры, и найти путь вперед для обеспечения нашей внутренней безопасности и безопасности нашего континента», – заявил британский премьер.

Как известно, 8 октября Великобритания расширила санкции против россии, которые были преимущественно введены против энергетического сектора страны-агрессора.

Напомним, недавно дополнительные санкции против россии также ввели в Канаде и одобрили послы Евросоюза.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы бюджета рф стали рекордными за полтора года.

Также, по данным Генштаба, Силы обороны за две недели поразили пять из пяти крупнейших НПЗ россии.

На инфографике «Слово и дело» – как ЕС расширял списки с ограничениями для компаний и физических лиц рф.

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