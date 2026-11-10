В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 11 ноября

В среду, 11 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения коснутся как бытовых, так и промышленных потребителей.

Об этом во вторник вечером, 10 ноября, сообщила пресс-служба «Укрэнерго».

9 ноября 2026, 13:31 Каждый третий украинец считает правительство и Минэнерго виновными в возвращении отключений Более 30 процентов украинцев обвиняют в возвращении отключений электроэнергии правительство и Минэнерго. В то же время, 65 процентов – возлагают вину на россию.

По информации компании, графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 00:00 до 23:59. В зависимости от региона объем ограничений составит от 1,5 до 4 очередей.

Для промышленности в этот же период будут действовать графики ограничения мощности.

Причиной таких ограничений являются последствия вражеских атак на энергосистему.

«Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев», – добавили в Укрэнерго.

Также в компании напомнили, что актуальные графики отключений можно проверить на официальных страницах оператора системы распределения.

Напомним, накануне российская атака повредила важное энергетическое оборудование на Днепропетровщине и вызвала масштабные отключения электроэнергии. Без света осталась большая часть Днепра и Каменского, а также объекты критической инфраструктуры.

Кроме этого, российские оккупационные войска снова нанесли удар по Трипольской теплоэлектростанции. Последствия атаки оценивают как очень серьезные.

Также мы информировали, что в Украине 23% граждан хотели бы временно переехать на зиму туда, где более стабильная ситуация с электроснабжением и отоплением, однако не имеют для этого средств или доступных вариантов жилья.

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