Многосторонние переговоры с участием Украины, США и россии, направленные на завершение войны, продолжатся на следующей неделе.

Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер по итогам встречи с российским диктатором владимиром путиным.

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

«Мы в деталях обсудили все темы. Я думаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который у нас состоится с президентом Зеленским», — сказал Кушнер.

По словам Кушнера, американская делегация «продуктивно» провела время в Москве.

Напомним, спецпосланники США Кушнер и Уиткофф прибыли в Москву утром 12 ноября. После переговоров с путиным они отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине.

Путин во время переговоров с Кушнером и Уиткоффом предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Олешками.

По словам главы МИД Андрея Сибиги, Украина на недавних переговорах в Абу-Даби представила несколько подходов относительно перемирия, гарантий безопасности и организации встречи Владимира Зеленского с путиным.

А Зеленский ранее заявил, что во время переговоров в Абу-Даби обсуждали возможность проведения нового масштабного обмена пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500».

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