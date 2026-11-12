Россияне нанесли ракетный удар по нефтегазовому объекту на Черниговщине

Российские оккупационные войска днем 12 ноября атаковали двумя ракетами нефтегазовый объект Нафтогаза в Черниговской области. В результате удара были зафиксированы повреждения.
Об этом говорится в заявлении Нафтогаза.
Там указали, что в результате удара производственная площадка получила значительные разрушения, повреждено технологическое оборудование.
Сотрудники предприятия не пострадали – в момент атаки все находились в укрытии.
В Нафтогазе добавили, что оценить полный масштаб разрушений невозможно. Это сделают, как только позволит ситуация с безопасностью.
Напомним, ранее российские войска совершили массированную атаку на производственные объекты Укрнафты. Под удар попали семь активов на востоке Украины, обеспечивающих добычу нефти и газа.
На инфографике «Слово и дело» – какКабмин планирует спасать запасы топлива от вражеских ударов.
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