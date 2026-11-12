Россияне нанесли ракетный удар по нефтегазовому объекту на Черниговщине

Российские оккупационные войска днем ​​12 ноября атаковали двумя ракетами нефтегазовый объект Нафтогаза в Черниговской области. В результате удара были зафиксированы повреждения.

Об этом говорится в заявлении Нафтогаза.

28 октября 2026, 14:54 Цены на газ в Европе растут: подорожает ли газ для украинцев Аналитик Михаил Сви́що рассказал, стоит ли ожидать подорожания газа для потребителей, нужен ли Украине дорогой импорт газа зимой и кто за него будет платить.

Там указали, что в результате удара производственная площадка получила значительные разрушения, повреждено технологическое оборудование.

Сотрудники предприятия не пострадали – в момент атаки все находились в укрытии.

В Нафтогазе добавили, что оценить полный масштаб разрушений невозможно. Это сделают, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, ранее российские войска совершили массированную атаку на производственные объекты Укрнафты. Под удар попали семь активов на востоке Украины, обеспечивающих добычу нефти и газа.

На инфографике «Слово и дело» – какКабмин планирует спасать запасы топлива от вражеских ударов.

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