Россияне нанесли ракетный удар по нефтегазовому объекту на Черниговщине

Национальная безопасность
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Армия рф днем ​​12 ноября атаковали двумя ракетами нефтегазовый объект Нафтогаза в Черниговской области, есть повреждения.
Фото: facebook.com/NaftogazGroup/

Российские оккупационные войска днем ​​12 ноября атаковали двумя ракетами нефтегазовый объект Нафтогаза в Черниговской области. В результате удара были зафиксированы повреждения.

Об этом говорится в заявлении Нафтогаза.

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Там указали, что в результате удара производственная площадка получила значительные разрушения, повреждено технологическое оборудование.

Сотрудники предприятия не пострадали – в момент атаки все находились в укрытии.

В Нафтогазе добавили, что оценить полный масштаб разрушений невозможно. Это сделают, как только позволит ситуация с безопасностью.

Напомним, ранее российские войска совершили массированную атаку на производственные объекты Укрнафты. Под удар попали семь активов на востоке Украины, обеспечивающих добычу нефти и газа.

На инфографике «Слово и дело» – какКабмин планирует спасать запасы топлива от вражеских ударов.

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