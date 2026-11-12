Враг в течение дня применил против Украины более 140 дронов и «Бандеролей» – Воздушные силы

Российские оккупационные войска в течение дня 12 ноября атаковали Украину 143 ударными беспилотниками разных типов, в том числе 66 реактивными, а также двумя ракетными дронами S8000 «Бандероль». Украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила большинство воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, атаки продолжались с 06:30 до 19:00. Кроме ударных беспилотников, россияне применяли дроны типа Гербера и другие беспилотные аппараты, а также средства поражения S8000 Бандероль и Дан-Т.

Силам ПВО удалось сбить или подавить 124 беспилотника, среди которых 60 реактивных, а также две цели типа S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

В то же время в воздушном пространстве Украины оставались вражеские беспилотники. По состоянию на 19:00 боевая работа ПВО продолжалась. Воздушные силы призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, россияне 12 ноября атаковали рейсовый автобус в Запорожской области, ранены гражданские.

Также сообщалось, что армия российской федерации утром 12 ноября атаковала Киев реактивными дронами. В результате попадания БПЛА произошел пожар в многоэтажке в Соломенском районе. Есть жертва и пострадавшие.

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