Эстония выделит дополнительные 6,5 миллиона евро помощи Украине

Финансы
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Правительство Эстонии приняло решение выделить дополнительные 6,5 млн евро финансовой помощи Украине. Ожидается, что соответствующие средства будут направлены на железнодорожную отрасль.
Getty Images

Правительство Эстонии объявило о выделении Украине дополнительных 6,5 миллиона евро финансовой помощи, которые направят на железнодорожный сектор.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает в соцсетях.

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Руководитель ведомства поблагодарил за соответствующее решение министра иностранных дел страны Маргуса Цахкну и эстонское правительство.

Согласно его словам, эта поддержка направлена на украинский железнодорожный сектор и является крайне важной на фоне усиления российских атак перед зимой.

«Эта своевременная и крайне необходимая поддержка, особенно для украинского железнодорожного сектора, является чрезвычайно важной на фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру Украины накануне зимы», – заявил Сибига.

Как известно, в октябре правительство Эстонии дополнительно направило 10 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Напомним, Германия выделит Украине зимний пакет поддержки. Однако недавно стало известно, что Берлин больше не может поставлять Киеву системы Patriot.

Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран «Коалиции желающих» в середине ноября соберутся в Берлине, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины.

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