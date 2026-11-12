Эстония выделит дополнительные 6,5 миллиона евро помощи Украине

Правительство Эстонии объявило о выделении Украине дополнительных 6,5 миллиона евро финансовой помощи, которые направят на железнодорожный сектор.

Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщает в соцсетях.

3 ноября 2026, 14:53 Более 2 миллиардов евро: как партнеры помогают украинской энергетике пережить зиму 2026-2027 Помощь ЕС, «энергетический Рамштайн» и Фонд поддержки энергетики. На инфографике «Слово и дело» – как партнеры помогают Украине пройти зиму 2026-2027 со светом и теплом.

Руководитель ведомства поблагодарил за соответствующее решение министра иностранных дел страны Маргуса Цахкну и эстонское правительство.

Согласно его словам, эта поддержка направлена на украинский железнодорожный сектор и является крайне важной на фоне усиления российских атак перед зимой.

«Эта своевременная и крайне необходимая поддержка, особенно для украинского железнодорожного сектора, является чрезвычайно важной на фоне усиления российских атак на критическую инфраструктуру Украины накануне зимы», – заявил Сибига.

Как известно, в октябре правительство Эстонии дополнительно направило 10 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Напомним, Германия выделит Украине зимний пакет поддержки. Однако недавно стало известно, что Берлин больше не может поставлять Киеву системы Patriot.

Недавно канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что лидеры стран «Коалиции желающих» в середине ноября соберутся в Берлине, чтобы согласовать дальнейшую поддержку Украины.

На инфографике «Слово и дело» – кто из партнеров в течение восьми месяцев 2026 года увеличил объемы помощи больше всего, а кто – минимально.

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